Любовь и жизнь Нины Дорошиной

21 апреля 2018 года ушла из жизни народная артистка РСФСР Нина Михайловна Дорошина. Актрисе было 83 года. Большинству зрителей она запомнилась своей звёздной ролью в фильме «Любовь и голуби», где она, коренная москвичка, идеально сыграла деревенскую жительницу. Но главным в жизни Дорошиной был театр «Современник», на сцену которого она выходила 60 лет.

Биография Нины Дорошиной

Нина Дорошина родилась в Лосинке, подмосковном посёлке, 3 декабря 1934 года. В коммунальной квартире, в 18-метровой комнате, и жила семья Дорошиных.

Детство

Отец Нины работал на Ростокинском меховом комбинате оценщиком и сортировщиком. Перед войной его направили в Иран для закупки мехов для Красной армии. Нина Михайловна вспоминала: «...В Иране наша семья пробыла всю войну. Иран был нейтральным государством, но я хорошо помню, как волновались взрослые, слушая по радио сводки с фронтов. Я хорошо знала персидский разговорный язык, мне очень нравилась восточная музыка, звучавшая в каждом магазинчике, женщины в разноцветных чадрах и красавцы-мужчины в белых чалмах, с томными глазами, похожими на чернослив. И до сих пор Восток – моя слабость».

В Лосинку семья вернулась в 1946 году. Нина училась в женской школе, занималась в театральном кружке, конечно, в спектаклях все мужские роли исполняли девочки. «Потом, – вспоминала Дорошина, произошло чудо. В соседнюю с нами мужскую школу пришёл артист МХАТа Пётр Васильевич Кудлай, и там тоже образовался кружок. А нас, девочек, пригласили туда играть женские роли».

А для учёбы Дорошина выбрала Щукинское училище, где потом, много лет спустя, стала преподавать актёрское мастерство.

Дебют

В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году, ещё студенткой. В мелодраме Михаила Калатозова «Первый эшелон» она сыграла роль Нелли, подруги бандита. Кстати, эта роль в некотором роде помогла начинающей актрисе...

Дело в том, что на занятия в училище Нине Дорошиной приходилось выезжать в Москву рано утром, а возвращаться поздно вечером, что было небезопасно: в Лосинке, где она жила, шпаны хватало, и однажды актрису чуть не ограбили в подъезде. Нина Михайловна вспоминает о том времени: «...После этого случая родители разрешили мне снять в Москве угол. Но неожиданно в Лосинке у меня появилась «охрана».

Взялись охранять Нину Дорошину всё те же хулиганы. Роль Нелли стала для молодой актрисы своеобразной «охранной грамотой». «После этого вся шпана меня зауважала. Если я возвращалась поздно, меня встречали на станции и провожали до дома. С такой охраной я могла уже ничего не опасаться», – рассказывает актриса.

«Современник»

В 1956 году Нина Дорошина стала актрисой Театра-студии киноактёра. Тогда же она начала много сниматься в кино и довольно быстро стала известной актрисой. При этом Дорошина почти никогда не играла главных героинь, однако её второстепенные персонажи всегда были наполнены жизнью, простотой, энергетикой и отличались особенной говорливостью. Хорошенькую пухленькую девушку быстро запомнили и полюбили. Она не была красавицей в привычном смысле этого слова, но обладала какой-то особой женской притягательностью, которую сохранила на всю жизнь.

Ещё на съёмках «Первого эшелона» Нина Дорошина познакомилась с Олегом Ефремовым. В то время он занимался организацией театра «Современник». В 1959 году Дорошина пришла в этот театр, где и осталась на долгие годы.

Свойства актёрской и человеческой индивидуальности Дорошиной определили её амплуа. Она играла здесь всегда роли страстных девушек и женщин, роковых, всегда влюблённых.

Между двумя Олегами

Первой любовью Нины Дорошиной был Олег Ефремов, с которым молодая актриса встретилась на съёмках своего первого фильма. Завязался роман, но отношения были сложными: они то расставались, то вновь сходились. У Ефремова были и другие женщины. Нина очень страдала, но решила прекратить эти отношения. В это время Дорошиной сделал предложение влюблённый в неё Олег Даль, с которым она снималась вместе в фильме «Первый троллейбус». Нина ответила согласием. Но на свадьбу пришёл Ефремов, на глазах у гостей и жениха посадил невесту к себе на колени и объявил, что любит она всё-таки его. Был скандал, Даль не смог простить Нину и быстро подал на развод.

С Ефремовым у Дорошиной тоже не сложилось, но они сохранили хорошие отношения.

Нина Михайловна долго была одна, а потом вышла замуж за Владимира Тышкова – мастера по свету в театре «Современник». Супруги прожили вместе около 20 лет.

«Людк, а Людк!»

К середине 80-х кинозрители практически забыли о Нине Дорошиной. Актриса полностью сосредоточилась на работе в театре, где продолжала радовать своим мастерством теперь уже театральных зрителей. Здесь-то её и увидел Владимир Меньшов.

Нина Дорошина играла тогда Надюху в спектакле «Любовь и голуби». Меньшов был потрясён игрой актрисы, тем, что она делала с залом. Зрители то хохотали в полный голос, то рыдали, как сумасшедшие. Тогда у него и родилась мысль снять по спектаклю фильм, естественно, с Ниной Дорошиной в главной роли. Правда, на роль Нади пробовалась ещё Любовь Полищук, но её результат не впечатлил режиссёра.

Сама Нина не сразу согласилась на роль, объяснив это тем, что играет Надю на сцене уже двадцать лет, эта героиня уже «живёт» в ней, и если режиссёр видит роль как-то иначе, то ему лучше взять другую актрису.

По сценарию Надежда – женщина средних лет, а баба Шура – старуха-пенсионерка. Однако в реальности на момент съёмок Дорошиной было 50 лет, а Теняковой – около сорока. А вот «супругу» Нины Дорошиной Михайлову – всего только 37!

Картина стала настоящим народным хитом, и немалая заслуга в успехе принадлежит именно Дорошиной. Владимир Меньшов великолепно использовал её типично русскую бесшабашность, безудержность натуры. Бытовой текст в картине актриса превратила в настоящую русскую песню-плач.

Автор сценария был родом из Черемхова, поэтому съёмки фильма изначально планировались в Иркутской области, но в итоге «сибирскую деревню» нашли в Карелии, в городе Медвежьегорске.

Кстати, знаменитая фраза «Людк, а Людк!» – изобретение самой Дорошиной. Нина Михайловна в детстве отдыхала в рязанской деревне и запомнила на всю жизнь этот особый говорок. Именно с такой интонацией – «Нинк, а Нинк!» – девочку звали домой с улицы.

Живая легенда «Современника»

После невероятного успеха картины «Любовь и голуби» Нина Дорошина вновь отошла от кино, на сей раз её выбор в пользу театра был окончательным. Сама Нина Михайловна всегда считала себя именно театральной актрисой и говорила, что её душа пронизана театром. Она умела играть практически всё: от свахи в «Виндзорских насмешницах» до Фисы, бригадирши женской тюрьмы в «Крутом маршруте».

Нину Дорошину называли живой легендой «Современника». А самой близкой себе по духу Нина Дорошина считала роль темпераментной, страстной и любящей марокканки Аниты из «Пятой колонны» Хэмингуэя.

В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии «Женское лицо года» за роль в спектакле «Заяц love story» и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации «За профессионализм». Нина Михайловна играла в этом спектакле так, что в свои 75 переигрывала молодых актрис. Она не сидела на диетах, не прибегала к услугам пластических хирургов, но это не мешало ей оставаться яркой и неповторимой на сцене.

Последние годы жизни у Нины Михайловны были непростыми: скончался её муж, актриса осталась одна, много болела. Помогали ей соседи и знакомые. Но никогда не жаловалась на свою судьбу, не чувствовала себя брошенной и говорила, что старается всегда радоваться жизни и нести радость близким.

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