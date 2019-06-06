Дочь Анджелины Джоли начала пить гормоны, чтобы стать мальчиком

13-летняя Шайло Нувель Джоли-Питт, первый общий ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта, с раннего детства хотела стать мальчиком. Поклонники звездного семейства давно привыкли к ее короткой стрижке и "мальчиковой" одежде, но слухи о новых причудах девочки-подростка стали шоком даже для них.

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Одно из аргентинских СМИ на днях выдало инсайдерскую информацию, что Шайло уже год принимает гормональные препараты для смены пола. И более того, родители полностью поддержали безумную инициативу дочери.

Кстати, Бред Питт в интервью Опре Уинфри еще в 2008 году рассказывал, что Шайло не разрешает называть ее своим именем. Девочке больше по душе, чтобы к ней обращались "Джон". Очевидно, что за прошедшие 11 лет мнение звездной наследницы относительно собственного пола нисколько не изменилось, и гормональная терапия - вполне логичное продолжение истории.

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