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Дочь Анджелины Джоли начала пить гормоны, чтобы стать мальчиком
Ульяна АНТОНОВА   
06 Июня 2019 г.
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13-летняя Шайло Нувель Джоли-Питт, первый общий ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта, с раннего детства хотела стать мальчиком. Поклонники звездного семейства давно привыкли к ее короткой стрижке и "мальчиковой" одежде, но слухи о новых причудах девочки-подростка стали шоком даже для них.

Дочь Анджелины Джоли начала пить гормоны, чтобы стать мальчиком

Одно из аргентинских СМИ на днях выдало инсайдерскую информацию, что Шайло уже год принимает гормональные препараты для смены пола. И более того, родители полностью поддержали безумную инициативу дочери.

Кстати, Бред Питт в интервью Опре Уинфри еще в 2008 году рассказывал, что Шайло не разрешает называть ее своим именем. Девочке больше по душе, чтобы к ней обращались "Джон". Очевидно, что за прошедшие 11 лет мнение звездной наследницы относительно собственного пола нисколько не изменилось, и гормональная терапия - вполне логичное продолжение истории.

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