Анджелина Джоли задумалась о завещании

43-летняя актриса всерьез опасается за свое здоровье. На днях в прессе появилась информация, что Анджелина Джоли решила написать завещание, согласно которому большая часть ее многомиллионного состояния достанется старшему приемному сыну Мэддоксу, которому в августе исполнится 18 лет.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Друзья Анджелины рассказывают, что в последнее время актриса похудела до рекордных 42 килограммов и выглядит очень изможденной. Джоли признавалась, что страдает от паралича Белла - воспалительного заболевания нервов, кроме того после развода у нее обострилось биполярное расстройство. Периодически в СМИ появляется информация, что актриса давно борется с онкологическим заболеванием, и именно это привело к сильной потере веса.



И хотя точный список диагнозов никому не известен, очевидно, что Анджелине Джоли требуется постоянная помощь близких людей, чтобы справляться с семейными делами и управлять бизнесом. К счастью, старший приемный сын сумел стать "правой рукой" матери, и именно ему Джоли планирует передать продюсерскую компанию "Jolie Pas", которая начиная с 2014 года принесла ей доход в 116 миллионов долларов. Известно, что в последнее время звездная родительница помогает молодому человеку в освоении бизнес-процессов, а сам Мэддокс активно учится и уже достиг определенных успехов.



Вместе с тем появились слухи о том, что Анджелина Джоли планирует лишить наследства остальных пятерых своих детей. Якобы Брэд Питт, узнав об этом, пришел в ярость и заявил, что бывшая супруга собирается пойти на этот шаг назло ему. Однако официального подтверждения подобных слухов пока не поступило, как и доподлинно неизвестно, о чем именно напишет в своем завещании "королева Голливуда" Анджелина Джоли.

Другие истории о наследственных спорах читайте по ссылке

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ