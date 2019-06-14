Блогер Михаил Потапов: «Любите природу, и она полюбит вас!»

Героем одной из публикаций про блогеров как-то был фотограф и путешественник Михаил Потапов. Его глазами читатели могли посмотреть разные снимки красивейшей и удивительной Якутии, показанной автором в сети Instagram.

Конечно, с таким человеком очень захотелось пообщаться, и интервью с блогером в итоге состоялось. Вот какой разговор получился.

- Михаил, можете дать короткую справочку о себе.

- Я родился и живу в Якутии.

- Вы делаете очень интересные красивые снимки, участвуете в конкурсах со своими работами. Учились заниматься фотографией профессионально?

- В 1988 году мама купила мне первый фотоаппарат – «Смена 8М». Вначале, как и подобает, я просто снимал своих друзей. Потом уже в 1989 году сам купил фотоаппарат «Вилия», в 1990, почти сразу, два «Зенита». И так до 1996 года, потом был первый «Kodak». Сестра привезла в 2004 году цифровой «Canon», я это время начал снимать природу. Вообще самоучка, в 8 классе только ходил в кружок «Юный натуралист». Первая «зеркалка» появилась в 2008 году – «Canon EOS 4500». С тех пор на таких фотоаппаратах и остался, сейчас у меня «Canon 5D mark 3».

- Почему в большинстве своем на ваших снимках природа?

- Я родился в деревне, вдали от райцентра. Отец у меня кадровый охотник, и он с детства брал меня с собой. Поэтому я научился быстро приспосабливаться к жизни в тайге. После полюбил природу, а особенно рассветы и закаты. Ощущения – не передать словами. Наверное, поэтому больше нравится снимать природу. Хотел показать матери, жене, каким бывает красивым небо на рассвете, как здорово провожать солнце на закате и т.д.

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- Какие, по-вашему, должны быть составляющие у качественной фотографии?

- Фотография должна быть повествовательной, то есть, если это природа, то показать от переднего до заднего плана всю ее красоту. Как говорил Адамс, все должно быть одинаково резким.

- Есть какие-то характерные черты у современной фотографии?

- Со времен начала пейзажной фотографии, для пейзажа это волшебный свет или золотой час.

- Еще вы путешественник, водите в походы группы людей. Расскажите, пожалуйста, об этом немного.

- Начиная с 2015 года, провожу фототуры по Якутии. Но это не значит, что обычным туристам нет мест. В основном езжу зимой, когда наступают настоящие морозы! Одно слово «холод» заставляет людей бояться, но его не надо бояться… это наш бренд! И очень многие приезжают. Привлекает наша удивительная Якутия!

- Как находятся желающие путешествовать с вами?

- В основном на меня выходят через Фейсбук, Инстаграм и ВКонтакте.

- Вы становитесь в дальнейшем друзьями или «отходили» поход и все, распрощались навсегда?

- С местными становимся друзьями-единомышленниками, а с иностранцами общаемся через соцсети.

- Решение вести страничку в Instagram пришло вам самому или кто-то посоветовал?

- Посоветовали друзья.

- У вас больше 4,5 тысяч подписчиков, это своего рода популярность. Ваша жизнь в связи с этим как-то изменилась?

- Наверное, изменилась, все чаще сижу в телефоне: интернет, соцсети, почта.

- Очень много публикаций на вашей страничке. Сколько примерно времени в день или в неделю вы уделяете своему аккаунту?

- Не так много.

- Есть ли у вас какая-нибудь необычная история, связанная с фотографией, походами, блогерством, которой не жалко поделиться?

- Очень много. Лучше посмотреть в постах, я пишу об этом. Об одной из таких историй можно прочитать здесь .

- Хочется услышать пожелание от такого интересного человека читателям сайта «Мои года».

- Однажды в интернете нашел информацию про «синдром отложенной жизни». Статью или текст про этот синдром, и сразу задумался. Как же автор прав: если не сейчас, то когда потом? Вот поэтому возвращаюсь из очередного путешествия и задумываю следующее: куда теперь? В заключение хочется сказать. Россия – великая страна и красивых мест полно! Путешествуйте, отдыхайте с семьей на природе. Любите природу, и она полюбит вас!

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