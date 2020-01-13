Бывший муж Лолиты до неё был женат на 65-летней женщине

Развод певицы Лолиты Милявской с её пятым мужем - тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, наделал очень много шума в прессе. Казалось бы журналисты уже разобрали все подробности их совместной жизни, но не тут-то было.

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Недавно выяснилось, что Дмитрию удалось скрыть от всех свой предыдущий брак с женщиной на 20 лет старше его. По словам Лолиты, бывший супруг никогда не упоминал об этом, а рассекретить этот факт удалось благодаря личной переписке, которую Милявская обнаружила в компьютере Дмитрия.



Адвокат певицы Сергей Жорин провёл собственное расследование и установил, что неравный брак был заключён в мае 2009 года, а расторгнут в январе 2010 года, и что как раз в этот период Дмитрий Иванов получил российское гражданство по упрощённой схеме. Всё это наводит на мысль о фиктивности брака в корыстных целях.



Адвокат звезды считает, что и из брака с Милявской Иванов хотел извлечь подобную выгоду. Например, он мог рассчитывать получить и израильское гражданство, которое доступно Милявской благодаря наличию родственников в Израиле. Поэтому певица совсем не зря решила добиваться признания из союза фиктивным и уже выиграла первый суд.

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