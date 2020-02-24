Бывший королевский повар рассказал о кулинарных предпочтениях принцессы Дианы

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Прошло уже много лет с момента трагической гибели принцессы Дианы, но интерес к её персоне не уменьшается, а журналистам удаётся выискивать всё новые и новые подробности из её жизни.
Оказалось, что Диана после замужества очень тщательно подбирала рацион питания. Это было связано с развившейся у принцессы булимией - нарушением пищевого поведения, при котором человек постоянно испытывает голод и может сильно переедать. Поэтому блюда для Дианы готовились отдельно и с соблюдением множества особых условий.
Как рассказал бывший повар Букингемского дворца Даррен МакГрейди, проработавший с королевской семьёй более 15 лет, принцесса иногда позволяла себе не только полезную, но и вкусную еду. Например, она очень любила фаршированный перец, так что Даррен готовил его как минимум два-три раза в неделю. Также Диана часто просила приготовить радужную форель, но без масла.
Однажды Диана сказала Даррену: "Позаботься о жире, а я позабочусь об углеводах в спортзале". Несмотря на специальное меню, Диана могла передумать и в последнюю минуту заказать что-то другое, даже если уже всё было готово. МакГрейди рассказал, что очень многое зависело от её настроения - что вполне типично для больных булимией.
Кстати, для всех дворцовых шеф-поваров существует ряд запретов. Так, на королевской кухне совсем не используют чеснок, даже если этого требует рецептура блюда - причём это касается рациона всех членов семьи. Кроме того, на тарелке Елизаветы II никогда не было блюд из картофеля, риса или макарон, так как она соблюдает низкоуглеводную диету. Зато королева очень любит десерты, особенно шоколадный мусс, бисквитный торт и пирожные с шоколадным ганашем (эмульсией из сливок и шоколада). Также Елизавета II иногда позволяет себе выпить немного спиртного, чаще всего это коктейль из одной части джина и двух частей Дюбонне.
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