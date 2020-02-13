«Было время, когда не было еды совсем»: отец Стаса Пьехи рассказал об одинокой старости

Много лет назад Пятрас Герулис встретился с красавицей Илоной Броневицкой, и у них закрутился серьёзный роман. Результатом их любви стал ныне довольно известный певец Стас Пьеха, только вот отец своего звёздного сына почти не видел. Повстречаться с наследником ему удалось спустя много лет и не в самых приятных обстоятельствах.

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Стоит заметить, что Пятрас Герулис также имел к музыке непосредственное отношение – мужчина выступал в стиле джаз. Однако привить своему сыну любовь к музыке он не успел, покинув семью, когда Стасу был всего один год. Долгое время они не виделись, пока однажды сам Пьеха не решил восстановить общение со своим отцом.

Герулис в свои 68 лет старается не обвинять сына в том, что тот раньше не интересовался судьбой отца. Мужчина отмечает, что тоже когда-то был отмечен славой, но теперь на её место пришли бедность, разорённая квартира и другие неприятности, с которыми нередко сталкиваются забытые звёзды прошлого.

Квартиру Герулиса навестили журналисты, и судя по их рассказам, жильё находится в ужасном состоянии. Повсюду разбросаны старые вещи, сломанная мебель, а о ремонте и вспоминать нечего – его не делали с 90-х годов прошлого века. Впрочем, Пятрас довольно внимательно следит за своей одеждой, в его шкафах можно найти чистые и выглаженные костюмы. В этой одежде Герулис посещает столовую, которая принимает людей с низким достатком.

Артист однажды даже выступал в своей любимой столовой, но теперь, после пары инфарктов, он окончательно забросил музыкальную карьеру. Герулис живёт на одну пенсию – всего 16 тысяч рублей в месяц.

– Было время, когда не было еды совсем, выживал. Ходил по мусоркам, искал там помидоры, баночку меда. Сейчас раз в день хожу в социальную столовую, – сетовал артист.

Мужчина даже подружился с бомжами, которые в итоге украли у музыканта технику и ценные вещи. «Другие бомжи так не поступают, а эти «отблагодарили». Может, так нужно было?», – недоумевает Герулис.

Украденные вещи некогда были куплены на деньги Стаса Пьехи, который порой поддерживает отца финансово. Только вот, замечает Пьеха, его отец потратил деньги не только на лекарства и технику, но и на алкоголь. К тому же у отца есть проблемы с психологическим здоровьем, утверждает певец.

У Герулиса своя точка зрения на этот счёт. По его словам, Стас раньше присылал больше денег, а сейчас почему-то стал «мелочиться». Однако он всё равно благодарен своему сыну, да и бывшей возлюбленной Илоне тоже. Пару раз она звонила Пятрасу и просила его не отказываться от помощи сына.

Несмотря на денежную помощь, Стас редко лично навещает своего отца, а с момента их последней встречи прошло уже два года. Своего внука Петю Герулис никогда не видел и, может быть, уже и не увидит. Дело в том, что после развода мальчик остался жить с мамой. Пьеха свою семью в трудной ситуации не оставляет и раз в месяц переводит деньги на содержание ребёнка – 350 тысяч рублей. У Пятраса тоже есть подарок для маленького родственника – не такой большой, но от всего сердца. Мужчина купил мальчику телескоп, но передать его пока не смог.

Недавно Стас Пьеха признался журналистам – хочу навестить отца! Только вот слишком уж плотный график гастролей не оставляет ему свободного времени. Но если появится шанс, признаётся Стас, он обязательно побывает у своего ближайшего родственника.

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