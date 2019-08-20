Бабушка-блогер из Германии читает своей аудитории сказки и очень хочет жить...

На известной платформе YouTube размещено много каналов блогеров. Есть среди них садоводы и огородники, советчики по макияжу и стилю, гадалки и психологи, обозреватели товаров, фильмов и книг, певцы и музыканты, путешественники и кулинары... Какие только ниши авторы уже не заняли! И редкие из тем могут быть интересны практически каждому человеку. Но такой формат смогла найти Хельга Софи Йозефа. Бабушка-блогер из Германии, которая больше 85 лет, просто решила читать своей аудитории сказки .

Канал Хельги называется MarmeladenOma, что в переводе означает «Мармеладная бабуля». В интервью одной из газет блогер рассказала, что предложил ей такую интересную идею ее внук Яник и без него успех вряд ли бы к ней пришел.

Началось все с того, что внук посоветовал бабушке выйти в прямой эфир с книгой любимых сказок. Сделано было это весной 2016 года на сервисе стриминговых видео Twitch для геймеров, где Яник был пользователем. Бабушку заметили популярные пользователи данного сайта. Они предложили поддержать Хельгу своим подписчикам. По прошествии нескольких часов видео уже имело несколько тысяч просмотров. Также была собрана нужная для продвижения сумма, а это ни много ни мало 4 тысячи евро. И бабушке Яник предложил давать свои эфиры регулярно. Днем для эфиров была выбрана пятница, время – 8 часов вечера. Бабушка читает сказки, а затем видео размещается и на канале «Мармеладная бабуля» видеохостинга YouTube.

В информации о канале у блогера написано следующее: «Меня зовут Хельга Софи Йозефа, и на этом канале я читаю сказки, рассказываю истории из моего детства и очень рада этому. Пожалуйста, свяжитесь со мной не через Youtube PNs, а через Twitter или мою электронную почту. Мы пытаемся ответить на все письма. Иногда, к сожалению, это невозможно, так как мы действительно получаем очень много писем. С наилучшими пожеланиями мармелад и Яник».

Аудитория у Хельги благодарная, есть подписчики и из других стран, например, из Ирландии и Швейцарии. Некоторые пользователи пишут бабушке комплементы, другие просят, чтобы блогер рассказала что-нибудь из своей молодости.

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Можно найти Хельгу и в сети Instagram. В своем профиле она публикует и фотографии из своей повседневной жизни https://www.instagram.com/marmeladenomayt .

Здесь тоже бабушку можно «застать» за чтением книг, а также с любимым внуком, поливающую растения, приглашающую на прямой эфир на Twitch, размышляющую, «куда они пойдут сегодня», желающую всем счастливого рождества, пробующую новую лупу и т.д.

А тут состоялась поездка в Кельнский собор.

Нашлось и очень позитивное фото, комментарий к которому простой, трогательный и немного философский: «Я хочу жить».

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