Александр Семчев назвал "уткой" слухи о своей госпитализации

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Александр Семчев экстренно доставлен в больницу с сердечным приступом и болями в груди. Состояние артиста оценили как тяжелое, некоторые источники сообщили, что Семчев находится в реанимации.

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Разумеется, ситуацию тут же связали с рекордным похудением актёра, который за предыдущий год смог сбросить практически 100 килограммов лишнего веса. Многие считают, что такие перемены могут быть опасны для здоровья, хотя Семчев не раз говорил, что худел под строгим контролем не только диетологов, но и врачей.



К счастью, сегодня сам актёр вышел на связь и прокомментировал информацию о своём состоянии: "Я дома, это все неправда, оставьте меня, пожалуйста, с этим вопросом". Также он назвал "уткой" слухи о сердечном приступе и госпитализации.



Агент артиста Наталья Алгереева тоже удивилась вопросам журналистов. По её словам, Семчев здоров, находится дома, а также "бодр и весел".

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