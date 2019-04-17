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Александр Семчев "усилием воли" похудел на 100 килограммов
По инф. rosbalt.ru   
17 Апреля 2019 г.
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Известный российский актер театра и кино Александр Семчев, давно страдающий ожирением, усилием воли сделал себе подарок на 50-летний юбилей.

Александр Семчев "усилием воли" похудел на 100 килограммов

Артист, весивший 190 кг, к празднику похудел на 100 кг. По словам актера, секрет успеха в правильном питании и выдержке.

«Просто надо было разозлиться и сделать какое-то усилие. Плыть по течению дальше было невозможно», — сообщил Семчев. Актер также признался, что впервые столкнулся с проблемой лишнего веса еще в 23 года.

Семчев также сообщил, что планирует сделать подтяжку из-за обвисшей кожи лица. «Морда становится бульдожьей», — сетует артист.

По инф. rosbalt.ru

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