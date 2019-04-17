Александр Семчев "усилием воли" похудел на 100 килограммов

Известный российский актер театра и кино Александр Семчев, давно страдающий ожирением, усилием воли сделал себе подарок на 50-летний юбилей.





Артист, весивший 190 кг, к празднику похудел на 100 кг. По словам актера, секрет успеха в правильном питании и выдержке.



«Просто надо было разозлиться и сделать какое-то усилие. Плыть по течению дальше было невозможно», — сообщил Семчев. Актер также признался, что впервые столкнулся с проблемой лишнего веса еще в 23 года.



Семчев также сообщил, что планирует сделать подтяжку из-за обвисшей кожи лица. «Морда становится бульдожьей», — сетует артист.

По инф. rosbalt.ru

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