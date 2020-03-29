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Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Анастасия ШИЛОВА   
29 Марта 2020 г.
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Известный российский актёр театра и кино Александр Домогаров со скандалом уволился из театра МХАТ имени Горького. Об этом он сам заявил несколько дней назад.

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького


Причём актёр совершенно не подбирал выражений, чтобы выразить свои эмоции. По его словам, разногласия и мелкие конфликты были уже давно, но теперь «работать стало просто невозможно», и он принял решение покинуть театр.

Напомним, что основным местом работы или, как говорят театралы, службы, у Домогарова считается Театр имени Моссовета, а в театре имени Горького он играл антрепризы. Одной из самых популярных постановок стала «Сцены из супружеской жизни», в которой Александр играет вместе с Юлией Высоцкой, а режиссёром является Андрей Кончаловский. Практически все спектакли с участием актёра проходили с аншлагом.

Художественный руководитель театра отказался давать интервью и никак не комментирует ситуацию с увольнением Домогарова в соцсетях, а пресс-служба сделала короткое заявление «с нашей стороны никакого конфликта нет». Однако, по неофициальной информации, актёр просто не захотел терпеть несправедливое отношение к нему высшего руководства и финансового директора. Дело в том, что актёру не заплатили заработанные деньги за март месяц, хотя руководство перед закрытием театра на карантин повысило цены, и например, билет в первом ряду стоил около 6 тысяч рублей. На вопрос о зарплате Домогаров получил ответ, что его со зрителями должны связывать не только материальные обязательства, а поэтому он должен играть при любых условиях. Александр посчитал это хамством и решил разорвать все отношения с театром.

Кстати, многие актёры театра поддерживают Домогарова и считают, что их руководство поступило неправильно, а Андрей Кончаловский рассматривает возможность переноса спектакля в Моссовет. Сам же актёр заявил, что не вернётся в театр имени Горького даже после получения извинений.

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