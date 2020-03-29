Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

Известный российский актёр театра и кино Александр Домогаров со скандалом уволился из театра МХАТ имени Горького. Об этом он сам заявил несколько дней назад.

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Причём актёр совершенно не подбирал выражений, чтобы выразить свои эмоции. По его словам, разногласия и мелкие конфликты были уже давно, но теперь «работать стало просто невозможно», и он принял решение покинуть театр.

Напомним, что основным местом работы или, как говорят театралы, службы, у Домогарова считается Театр имени Моссовета, а в театре имени Горького он играл антрепризы. Одной из самых популярных постановок стала «Сцены из супружеской жизни», в которой Александр играет вместе с Юлией Высоцкой, а режиссёром является Андрей Кончаловский. Практически все спектакли с участием актёра проходили с аншлагом.

Художественный руководитель театра отказался давать интервью и никак не комментирует ситуацию с увольнением Домогарова в соцсетях, а пресс-служба сделала короткое заявление «с нашей стороны никакого конфликта нет». Однако, по неофициальной информации, актёр просто не захотел терпеть несправедливое отношение к нему высшего руководства и финансового директора. Дело в том, что актёру не заплатили заработанные деньги за март месяц, хотя руководство перед закрытием театра на карантин повысило цены, и например, билет в первом ряду стоил около 6 тысяч рублей. На вопрос о зарплате Домогаров получил ответ, что его со зрителями должны связывать не только материальные обязательства, а поэтому он должен играть при любых условиях. Александр посчитал это хамством и решил разорвать все отношения с театром.

Кстати, многие актёры театра поддерживают Домогарова и считают, что их руководство поступило неправильно, а Андрей Кончаловский рассматривает возможность переноса спектакля в Моссовет. Сам же актёр заявил, что не вернётся в театр имени Горького даже после получения извинений.

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