Актёр, любящий дедушка и немножко «подкаблучник»: семейное счастье Леонида Ярмольника

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В свои 65 лет актёр Леонид Ярмольник продолжает удивлять. Он остаётся в отличной физической форме и продолжает творческую деятельность, участвуя в театральных постановках и съёмках отечественных фильмов. При этом артист трогательно заботится о супруге Оксане и даже не боится называть себя «подкаблучником».
Счастливый брак актёра длится уже более 35 лет. На экране Ярмольник отыгрывает в основном сильных мужчин с жёстким характером, а дома он предпочитает угождать своей жене и слушаться её наставлений. Артист знает, что Оксана очень много сделала для семьи, так что не грех внимательно прислушаться к её мнению.
- Я подкаблучник в тех вещах, что касается дома. А что плохого? Я не говорю, что это плохо. Самый инициативный человек в нашей семье — это Ксюха, – прямо говорит Ярмольник.
Сама Оксана с юмором реагирует на слова своего мужа и замечает, что публичная профессия Леонида приносит немало хлопот. «Я тоже подкаблучник, только он под моим каблуком, а я под его. Но у меня он поострее», – шутливо отвечает женщина.
Делом жизни Оксаны стало создание коллекционных игрушек, но в свободное время она хлопочет по дому. Нередко женщина занимается ремонтом, переставляет мебель с одного места на другое, постоянно улучшает и украшает семейное «гнездышко».
Ещё больше дел у жены артиста стало пять лет назад, когда она узнала о скором пополнении в семье. Вскоре у Леонида и Оксаны должны были появиться внуки, так что они решили построить ещё один коттедж рядом со своим основным жилищем, чтобы не разделять семью по разным домам.
На внуков - детей дочери Александры - Ярмольник готов тратить всё свободное время, так что даже работа не помеха для заботливого дедушки. При этом артист недвусмысленно намекает Саше, что в доме хватит места и для других детей – внуков много не бывает, ведь так?
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