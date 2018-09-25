Стиль жизни 60+ по-фински

Как одеваются финские пенсионеры и какое место в их жизни занимает мода.

Моя недавняя поездка в Финляндию была связана с работой, но мне было очень интересно взглянуть на жизнь пенсионеров - наших ближайших соседей и сравнить, чем мы отличаемся и чем мы похожи.

Я была в двух разных городах, с разным количеством жителей, с разным темпом жизни. Уверена, что в небольших городках Финляндии жизнь совсем другая, чем та, которую я наблюдала. Но даже то, что я видела, даёт возможность сделать некоторые выводы и сравнения.

Начнём с того, что на пенсию женщины и мужчины в Финляндии выходят в одном возрасте-в 65 лет. Это на 10 лет позже, чем на сегодняшний день в России.

В стране существует 5 видов пенсии . Вид пенсии и её размер зависит от многих факторов- должности, места работы, стажа и других деталей. Есть пенсии большие - по нашим меркам, а есть пенсии очень скромные. Но социальные службы знают своих подопечных и самым малоимущим выделяется персональная помощь.

У большинства финнов преклонного возраста очень практичное, если не сказать экономное, отношение к одежде. И это не всегда зависит от достатка. Я видела очень скромно и не притязательно одетую пару, тихонько идущую по парку. И только знающий их лично человек объяснил мне, что это - глава очень богатого семейства с женой прогуливаются перед обедом.

У финнов не принято выделяться в повседневной жизни из общей массы. А вот на приёмах, в театрах, на премьерах или других значимых мероприятиях, они с удовольствием одевают и бриллианты, и натуральные меха.

Даже при небольшом достатке, люди зрелого возраста любят зайти в кафе и выпить чашечку кофе или чая , посидеть и пообщаться со своими друзьями.

Вообще, наше представление о финнах как о эмоционально «холодных» людях, сильно преувеличенно. Они любят общаться и открыты, если вы вызываете у них доверие и не нарушаете их личные границы. А это одно из самых важных условий их жизни. Они никогда даже взглядом не выразят своё недоумение или неодобрение внешним видом, манерой одеваться и вести себя, если это не нарушает их личное пространство. Это касается людей любого возраста.

А ещё многие финны элегантного и преклонного возраста любят объединяться в ассоциации, группы по своим увлечениям, например- любители какого-либо исчезающего народного промысла, или поклонники известного в стране архитектора, или за сохранение от разрушения и исчезновения памятника истории и т.д. Это даёт им возможность участвовать в фестивалях, выставках, совершать путешествия по стране с лекциями , привлекать внимание государства и благотворителей для оказания помощи.

Но, есть и такие пенсионеры, которым интереснее сидеть у своего подъезда и наблюдать жизнь, проходящую мимо них. Но это выбор любого человека и он имеет на это право.

Конечно, это мой личный, достаточно поверхностный и субъективный взгляд на жизнь пенсионеров в Финляндии.

Но одно я могу сказать уверенно - у нас много общего. И как везде , наша жизнь зависит от того, как мы её воспринимаем, умеем ли замечать хорошее, делаем добро для других и радуемся ли каждому прожитому дню.

Источник: baba-deda.ru

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