Эпихарм уже глубоким стариком сидел как-то с такими же стариками в постоялом дворе. Его собеседники наперебой говорили:

— Мне надо прожить ещё пять лет.

— Мне три.

— Мне четыре.

Тогда Эпихарм сказал:

— Друзья, зачем вы спорите и ссоритесь из-за каких-то дней? Все мы, ненароком сошедшие — пора собираться в путь, пока мы не почувствовали тягот старости.

Источник: pritchi.ru

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