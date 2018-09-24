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Два вопроса
Еврейская притча   
24 Сентября 2018 г.
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mani2

Некоего раввина с утра до вечера осаждали люди, так что у него совсем не оставалось времени ни для чтения, ни для созерцания, ни для медитации. Он не знал, что делать, пока ему в голову не пришла великолепная идея. Раввин повесил на дверь записку: «За два вопроса — сто долларов». Конечно, с того дня времени у него стало гораздо больше. Затем к нему пришёл богач и сказал:

— Рабби, вот сто долларов, но не кажется ли тебе, что это слишком большая сумма за два вопроса?

На что раввин ответил:

— Кажется. А каков твой второй вопрос?

Источник: pritchi.ru

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