Как отличить Женщину от Бабы: Секретные приметы

И в шутку, но всерьез, по-женски о Бабах, по-бабьи о Женском. Всем женщинам, дамам и сударыням, знающим о разделении прекрасного пола на два прекрасных лагеря, Женщин и Баб, посвящается. Как отличить Женщину от Бабы, как идентифицировать две сущности, живущие в каждой женщине. Состояние Женщина VS Баба – ищем отличия. Как не поступит настоящая Женщина, и какие поступки – удел настоящих Баб.

1. Женщина не бегает

Она ходит величаво и плавно, неспешно ступая, даже если спешит. Она не опаздывает на работу, на свидание и в кафе. Она не опаздывает – она задерживается.

Она не опаздывает – она задерживается.

А еще она не лезет без очереди: лезущая без очереди Женщина – лексический парадокс. Она не прыгает в последний вагон уходящей электрички, но может грациозно впорхнуть. Она не толкается в метро, пытаясь занять место: ей его уступают! Потому как настоящим женщинам место уступают все – даже Бабы.

2. Женщина не спорит

Она знает: она права – права всегда. А если не права, это не повод для спора: она оставляет за собой право на ошибку.

Женщина не спорит.

С пеной у рта правоту доказывать – не по-женски. Жертвовать женственностью ради правоты – удел Баб.

С подругой и шефом, с ребенком и супругом – она не будет спорить. Она мудро согласится, виртуозно уйдет от вопроса, мягко сгладит напряжение. Она сделает все, чтобы по-бабьи не спорить: спорить – не Женское дело!

3. Не ноет и сор из избы не выносит

У нее все хорошо, у нее все лучшее: лучший муж или возлюбленный, лучшие дети и лучшая свекровь. У нее отличная работа, воспитанная собака и милые соседи. Для окружающих это именно так, даже если супруг – домашний тиран, свекровь – монстр, а у детей вялотекущий подростковый период со всеми вытекающими.

Настоящая женщина…

Есть дела личные, которые не обсуждаются даже в женском коллективе. Да и по-бабьи на судьбу сетовать подруженькам, живо тебе косточки перемоющим – дело неблагодарное. Бабские разговоры до добра не доводят. И не Женское это дело – Бабьи слезы лить!

4. Она держит спину

Она умеет держать спину во всех доступных смыслах. Держит спину, величаво ступая на высоченной шпильке, даже если у нее болит спина. Она не сутулиться под ношей бабьих сумок, и бремя безденежья, детских болезней и семейных дрязг не опустит ее ровные плечи.

Женщина всегда гордо держит спину.

А Баба? А Бабу нелегкая жизнь сгибает в три погибели. Нет, ей не тяжело – просто так удобнее. Согнувшись, проще сетовать на горькую бабью судьбинушку, по-бабьи охать, что не по рукам ноша – и заодно ношу бросить.

Психологи назвали бы это отказом от ответственности. Женщину названия не интересуют: она в ответе за свою жизнь, за жизненный груз, который несет.

Она просто держит спину – при любых обстоятельствах, под любой ношей, под любыми ударами бабьей судьбы. Потому что держать спину – это красиво, это правильно, это по-женски.

5. Лучше быть, чем казаться

Она не выглядит наряженной. Ей не нужно одевать все лучшее сразу, подчеркивая статус “хорошо одетой”. Она хороша и в простенькой блузе, и – о ужас! – гламурна в китайских джинсах. Она выглядит достойно вне зависимости от гардероба и состояния кошелька. Она вне моды – это лучше, чем казаться “модной”, согласитесь.

Поэтому она:

не покупает брендовые вещи, которые не по карману;

умеет жить по средствам, а выглядеть дамой со средствами неограниченными;

не “тянет” от зарплаты до зарплаты, чтобы подчеркнуть статус “одетой модно”, как это делают истинные Бабы.

Но Женщине не нужны психологические изыскания. Почему? Все просто: ей незачем что-то доказывать. Даже себе: доказывать значимость брендовой сумочкой – Бабий удел.

6. Ей нравится, что можно быть смешной…

Женщина не ищет повода блеснуть эрудицией, ошеломить интеллектом. Она не плетет вязь глубокомысленных фраз, не сыпет без устали искрометными шутками. Она даже может позволить себе быть наивной глупышкой!

Она знает: простота – лучше нарочитой мудрости, а выпячивание интеллекта – удел простых Баб, которым выпячивать больше нечего.

Она признает ошибки и промахи, потому как мудрая – даже если не слишком эрудированная. Она не прячет пробелы в образовании: намек на них не станет ударом по самолюбию.

“Мне нравится, что можно быть смешной…”

Зачем она это делает? Она принимает себя любой, и любит себя любой. Любит в богатстве, бедности, болезни, здравии. И даже глупой любит. Остальное – удел неумных Баб, глупых при всей своей эрудиции.

7. Не боится быть Бабой

Она знает, что состояние Женщина либо Баба – состояние лабильное, перманентное. И что это две половинки одной сущности – увы, взаимозаменяемые. Поэтому и не судит тех, в ком говорит Баба, и не стремится эту Бабу перекричать.

Она знает: Женщин в чистом виде нет в природе. Их не увидишь даже в зеркале.

А еще она уверена: все мы разные. И любая классификация женской личности – самоирония, по-бабьи беззлобная, по-бабьи добродушная. Или просто добрая – просто по-женски.

Источник: stil.mirtesen.ru

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