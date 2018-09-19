Одиночество – враг человека

Чувство тоски и одиночества влияет на миллионы людей куда больше, чем можно подумать. В ходе последних исследований в США выяснилось, что социальная изоляция может принести больше вреда здоровью, чем ожирение или привычка выкуривать по пачке сигарет в день.

Но почему же одиночество настолько опасно? “Человек - существо социальное, стремление к контакту с другими в нас заложено биологически” - объясняет Долорес Маласпина, профессор психиатрии, нейронаук и генетики из Школы медицины Икан в Нью-Йорке. “Выживание человека зависит от его связей, и чувство изоляции служит сигналом к тому, чтобы начать поиски себе подобных”

Но мозг может “сбиться с социального ритма”, что приводит к чувству заброшенности. Утверждается, что признаки такого одиночества могут показаться уже во младенчестве, но лечение связанной с ним депрессии способно скорректировать работу мозга и восстановить связь с другими.

От эффектов социальной изоляции страдают все возрастные группы. Однако, согласно исследованию Джулиенн Хольт-Лунстед из Университета Бригэма Янга, одиночество наносит более серьезный удар по здоровью людей младше 65 лет, что идёт вразрез с большинством стереотипов.

Болезни сердца, недостаток физической активности и курение стоят на первых местах в списке проблем, которые пытается решить внимание американское здравоохранение, но отрезанности от общества внимание практически не уделяется. Многие врачи убеждены, что социальные факторы не имеют ничего общего с медициной. В то время как больницы и клиники могли бы изменить ситуацию, обращая внимание на проблему и сотрудничая с общественными организациями, с одиночеством пытаются справиться очень немногие. Например, служба врачебной помощи CareMore Health, обслуживая 150 тысяч пациентов в 10 штатах, также предоставляет возможность воссоединиться с обществом через фитнес-центры для пожилых.

Очень важно бороться с инертностью, регулярно общаться с единомышленниками и людьми с похожими интересами. Групповые занятия чем-то — прогулками, аэробикой или пением — значительно упрощают эту задачу. Звонок другу в определенное время, обучение чему-то новому, волонтерство — всё это помогает вне зависимости от возраста. Социальные сети вносят свою лепту в пандемию одиночества: молодые поколения становятся более изолированными, так как интернет размывает границы между социальной жизнью и видимостью ее наличия. Но, с другой стороны, использование соцсетей для поддержания связи с друзьями, родными и близкими прекрасно повышает самооценку и качество жизни.

Хольт-Лунстед и её коллеги обнаружили, что риск ранней смерти для людей с более крепкими социальными связями снижается на 50% по сравнению с теми, кто отрезан от общества. Исследование показывает, что особенно помогают глубокие, доверительные отношения. Кто-то может общаться со множеством людей и все ещё чувствовать себя одиноко, а кому-то хватает и совсем небольшого круга настоящих друзей.

Одиночество может настигнуть каждого вне зависимости от возраста, и зачастую сложно не поддаться желанию спрятаться от других. Создаётся замкнутый круг, в котором становится все сложнее получить поддержку и одобрение. Однако взять себя в руки, победить это чувство и восстановить контакт с обществом можно всегда.

Еще статьи по психологии на портале для пожилых:

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ