Обнародована формула возраста для социальной пенсии: 65\70

Назначение социальной пенсии для граждан, не имеющих достаточного трудового стажа, планируется установить в возрасте 65 лет для женщин и 70 для мужчин. На фоне стремительно "меняющейся погоды" относительно пенсионного возраста - легко запутаться, поэтому подчеркнем: речь идет именно о социальной пенсии, предназначенной для тех, кто совсем или почти не работал и за кого не вносились взносы в ПФР (основная же дискуссия и вчерашние путинские поправки касаются пенсии страховой, возраст выхода на которую касается основного большинства граждан).

«С учетом новых параметров пенсионной системы мужчины получат право на социальную пенсию в 70 лет, женщины — в 65 лет», — рассказали ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

В министерстве напомнили, что по действующему законодательству социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий. «Данные изменения предлагается проводить постепенно: предусматривается длительный переходный период, как и в случае с назначением страховой пенсии», — добавили в Минтруде.

Как пояснили в ведомстве, граждане, имеющие значительные нарушения жизнедеятельности, могут обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности независимо от возраста.

В настоящий момент средний размер социальной пенсии составляет чуть более 9 тыс. рублей. По данным ПФР, в России около 3,2 млн человек являются получателем социальной пенсии.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе. В частности, предлагалось повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет для получения пенсии по старости. А для получения страховой пенсии предлагалось увеличить возраст до 68 лет для женщин и до 70 лет для мужчин.

В среду президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, для мужчин — в 65 лет.

Предложения Путина, хоть и смягчают условия выхода на пенсию, все равно вряд ли окончательно утихомирят страсти - но на фоне основных дискуссий вопрос социальных пенсий вряд ли будет доминировать в повестке дня.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ