"Шальные императрицы" нашего времени

К этим дамам присутствует неоднозначное отношение: кто-то ими восхищается, кто-то ненавидит, кто-то равнодушен, но о них знает весь мир: Брижит Макрон, Ангела Меркель, Меланья Трамп, Тереза Мэй. Это неофициальные королевы нашего времени, опытные боевые дамы, которые легко не сдадутся. Какими они были и какими стали?

Говорят, что президенту Франции завидуют мужчины всего мира.

Брижит Макрон (1953 г.р.)

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона (1977 г.р.).

Урожденная Троньё, по первому мужу Озьер. Мать троих детей и бабушка семи внуков.

Молодая учительница Брижит.





И ее любимый ученик Макрон.

Брижит познакомилась с будущим президентом Франции в 1993 году, он был одноклассником ее младшей дочери. В 1994 году начались их отношения. Эмманюэлю было 17 лет, а его возлюбленной 41 год.

Влюбленные на отдыхе.

В 2006 году ради молодого любовника Брижит рассталась с мужем. Через год они с Макроном поженились, а через 10 лет Брижит стала первой леди Франции - не прогадала!

Супруг прислушивается к мнению Брижит, она относится к «одной из немногих людей, которым он доверяет».

Президент во всем советуется с женой.

Совет да любовь, как говорят!

А́нгела Дороте́я Ме́ркель (1954 г.р.)

Первая женщина на посту канцлера в истории Германии, на этом посту с 2005 года.

Свободно владеет русским языком.

Молодая Ангела

Урожденная Каснер. Родилась в славном городе Гамбурге. По образованию учёный-физикохимик. Политическую карьеру Ангела Меркель начала в 1989 году, через два года она получила пост министра по делам женщин и молодежи, а в 1994 году стала министром по охране окружающей среды.

Ангела Меркель - молодой перспективный политик (1998 год)

Первый брак Ангелы с Ульрихом Меркелем произошел в студенческие годы и продлился пять лет (1977-1982). «Мы поженились, потому что все женились. Сегодня это звучит глупо, но я подошла к браку без необходимой серьёзности. Я обманулась» - говорила канцлер.

Второй муж — Иоахим Зауэр, ученый-химик. Их отношения начались в 1984 году, а поженились они в 1998 году. Ученый не любит внимания прессы и в общественной жизни не участвует, занят научной деятельностью.

Ангела Меркель с супругом Иоахимом Зауэром

Тереза Мэри Мэй (1956 г.р.)

Вторая женщина премьер-министр Великобритании после Маргарет Тэтчер.

Урожденная Брэйзер. Выпускница Оксфорда со степенью бакалавра географии, после окончания учебы работала в Банке Англии.

Молодая Тереза Мэй

Замужем с 1980 года за Филиппом Джоном Мэй, сотрудник компании Capital Group Companies.

Свадьба Терезы с Филиппом Мэй

Политическую карьеру начала в 1986 году как депутат местного совета лондонского боро Мертон. Успех пришел в 2010 году, Мэй была назначена министром внутренних дел, который занимала до 2016 года. В 2010 – 2012 году Мэй также занимала пост министра по делам женщин и равноправия.

Прославилась защитой слабых и обездоленных, стала одной из первых политических лидеров поддержавших идею легализации однополых браков.

На пост премьер-министра Тереза Мэй вступила в 2017 году.

Тереза Мэй с супругом.

Меланья Трамп (1970 г.р.)

Вот как изменилась словенская топ-модель с юности до наших дней.

Супруга президента США Дональда Трампа.

Урожденная Кнавс, топ-модель из Словении. Дональд Трамп любит славянских женщин, его первой женой была чешская топ-модель Ивана Зельничкова (они расстались в 1992 году).

Мэлания и Дональд Трамп после знакомства

Топ-модель в 1999 году познакомилась с Дональдом Трампом (1946 г.р.) во время работы для журнала Allure, а в 2000 году будущий президент публично назвал Меланью «любовью своей жизни».

Шикарную свадьбу молодые сыграли в 2005 году, а через год у них родился сын Бэррон Уильям.

Мелания в свадебном наряде.

Первая леди США

Сейчас Меланья занята производством ювелирных украшений.

Источник: stil.mirtesen.ru

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