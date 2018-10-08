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"Шальные императрицы" нашего времени
По инф. stil.mirtesen.ru   
08 Октября 2018 г.
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К этим дамам присутствует неоднозначное отношение: кто-то ими восхищается, кто-то ненавидит, кто-то равнодушен, но о них знает весь мир: Брижит Макрон, Ангела Меркель, Меланья Трамп, Тереза Мэй. Это неофициальные королевы нашего времени, опытные боевые дамы, которые легко не сдадутся. Какими они были и какими стали?

Говорят, что президенту Франции завидуют мужчины всего мира.

Говорят, что президенту Франции завидуют мужчины всего мира.

Брижит Макрон (1953 г.р.)

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона (1977 г.р.).

Урожденная Троньё, по первому мужу Озьер. Мать троих детей и бабушка семи внуков.

Молодая учительница Брижит.

Молодая учительница Брижит.

И ее любимый ученик Макрон.

И ее любимый ученик Макрон.

Брижит познакомилась с будущим президентом Франции в 1993 году, он был одноклассником ее младшей дочери. В 1994 году начались их отношения. Эмманюэлю было 17 лет, а его возлюбленной 41 год.

Влюбленные на отдыхе.

Влюбленные на отдыхе.

В 2006 году ради молодого любовника Брижит рассталась с мужем. Через год они с Макроном поженились, а через 10 лет Брижит стала первой леди Франции - не прогадала!

Супруг прислушивается к мнению Брижит, она относится к «одной из немногих людей, которым он доверяет».

Президент во всем советуется с женой.

Президент во всем советуется с женой.

Совет да любовь, как говорят!

А́нгела Дороте́я Ме́ркель (1954 г.р.)

Первая женщина на посту канцлера в истории Германии, на этом посту с 2005 года.

Свободно владеет русским языком.

Молодая Ангела

Молодая Ангела

Урожденная Каснер. Родилась в славном городе Гамбурге. По образованию учёный-физикохимик. Политическую карьеру Ангела Меркель начала в 1989 году, через два года она получила пост министра по делам женщин и молодежи, а в 1994 году стала министром по охране окружающей среды.

Ангела Меркель - молодой перспективный политик (1998 год)

Ангела Меркель - молодой перспективный политик (1998 год)

Первый брак Ангелы с Ульрихом Меркелем произошел в студенческие годы и продлился пять лет (1977-1982). «Мы поженились, потому что все женились. Сегодня это звучит глупо, но я подошла к браку без необходимой серьёзности. Я обманулась» - говорила канцлер.

Второй муж — Иоахим Зауэр, ученый-химик. Их отношения начались в 1984 году, а поженились они в 1998 году. Ученый не любит внимания прессы и в общественной жизни не участвует, занят научной деятельностью.

Ангела Меркель с супругом Иоахимом Зауэром

Ангела Меркель с супругом Иоахимом Зауэром

Тереза Мэри Мэй (1956 г.р.)

Вторая женщина премьер-министр Великобритании после Маргарет Тэтчер.

Урожденная Брэйзер. Выпускница Оксфорда со степенью бакалавра географии, после окончания учебы работала в Банке Англии.

Молодая Тереза Мэй

Молодая Тереза Мэй

Замужем с 1980 года за Филиппом Джоном Мэй, сотрудник компании Capital Group Companies.

Свадьба Терезы с Филиппом Мэй

Свадьба Терезы с Филиппом Мэй

Политическую карьеру начала в 1986 году как депутат местного совета лондонского боро Мертон. Успех пришел в 2010 году, Мэй была назначена министром внутренних дел, который занимала до 2016 года. В 2010 – 2012 году Мэй также занимала пост министра по делам женщин и равноправия.

Прославилась защитой слабых и обездоленных, стала одной из первых политических лидеров поддержавших идею легализации однополых браков.

На пост премьер-министра Тереза Мэй вступила в 2017 году.

Тереза Мэй с супругом.

Тереза Мэй с супругом.

Меланья Трамп (1970 г.р.)

Вот как изменилась словенская топ-модель с юности до наших дней.

Вот как изменилась словенская топ-модель с юности до наших дней.

Супруга президента США Дональда Трампа.

Урожденная Кнавс, топ-модель из Словении. Дональд Трамп любит славянских женщин, его первой женой была чешская топ-модель Ивана Зельничкова (они расстались в 1992 году).

Мэлания и Дональд Трамп после знакомства

Мэлания и Дональд Трамп после знакомства

Топ-модель в 1999 году познакомилась с Дональдом Трампом (1946 г.р.) во время работы для журнала Allure, а в 2000 году будущий президент публично назвал Меланью «любовью своей жизни».

Шикарную свадьбу молодые сыграли в 2005 году, а через год у них родился сын Бэррон Уильям.

Мелания в свадебном наряде.

Мелания в свадебном наряде.

Первая леди США

Первая леди США

Сейчас Меланья занята производством ювелирных украшений.

Источник: stil.mirtesen.ru

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