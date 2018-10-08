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"Шальные императрицы" нашего времени
|По инф. stil.mirtesen.ru
|08 Октября 2018 г.
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К этим дамам присутствует неоднозначное отношение: кто-то ими восхищается, кто-то ненавидит, кто-то равнодушен, но о них знает весь мир: Брижит Макрон, Ангела Меркель, Меланья Трамп, Тереза Мэй. Это неофициальные королевы нашего времени, опытные боевые дамы, которые легко не сдадутся. Какими они были и какими стали?
Говорят, что президенту Франции завидуют мужчины всего мира.
Брижит Макрон (1953 г.р.)
Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона (1977 г.р.).
Урожденная Троньё, по первому мужу Озьер. Мать троих детей и бабушка семи внуков.
Молодая учительница Брижит.
И ее любимый ученик Макрон.
Брижит познакомилась с будущим президентом Франции в 1993 году, он был одноклассником ее младшей дочери. В 1994 году начались их отношения. Эмманюэлю было 17 лет, а его возлюбленной 41 год.
Влюбленные на отдыхе.
В 2006 году ради молодого любовника Брижит рассталась с мужем. Через год они с Макроном поженились, а через 10 лет Брижит стала первой леди Франции - не прогадала!
Супруг прислушивается к мнению Брижит, она относится к «одной из немногих людей, которым он доверяет».
Президент во всем советуется с женой.
Совет да любовь, как говорят!
А́нгела Дороте́я Ме́ркель (1954 г.р.)
Первая женщина на посту канцлера в истории Германии, на этом посту с 2005 года.
Свободно владеет русским языком.
Молодая Ангела
Урожденная Каснер. Родилась в славном городе Гамбурге. По образованию учёный-физикохимик. Политическую карьеру Ангела Меркель начала в 1989 году, через два года она получила пост министра по делам женщин и молодежи, а в 1994 году стала министром по охране окружающей среды.
Ангела Меркель - молодой перспективный политик (1998 год)
Первый брак Ангелы с Ульрихом Меркелем произошел в студенческие годы и продлился пять лет (1977-1982). «Мы поженились, потому что все женились. Сегодня это звучит глупо, но я подошла к браку без необходимой серьёзности. Я обманулась» - говорила канцлер.
Второй муж — Иоахим Зауэр, ученый-химик. Их отношения начались в 1984 году, а поженились они в 1998 году. Ученый не любит внимания прессы и в общественной жизни не участвует, занят научной деятельностью.
Ангела Меркель с супругом Иоахимом Зауэром
Тереза Мэри Мэй (1956 г.р.)
Вторая женщина премьер-министр Великобритании после Маргарет Тэтчер.
Урожденная Брэйзер. Выпускница Оксфорда со степенью бакалавра географии, после окончания учебы работала в Банке Англии.
Молодая Тереза Мэй
Замужем с 1980 года за Филиппом Джоном Мэй, сотрудник компании Capital Group Companies.
Свадьба Терезы с Филиппом Мэй
Политическую карьеру начала в 1986 году как депутат местного совета лондонского боро Мертон. Успех пришел в 2010 году, Мэй была назначена министром внутренних дел, который занимала до 2016 года. В 2010 – 2012 году Мэй также занимала пост министра по делам женщин и равноправия.
Прославилась защитой слабых и обездоленных, стала одной из первых политических лидеров поддержавших идею легализации однополых браков.
На пост премьер-министра Тереза Мэй вступила в 2017 году.
Тереза Мэй с супругом.
Меланья Трамп (1970 г.р.)
Вот как изменилась словенская топ-модель с юности до наших дней.
Супруга президента США Дональда Трампа.
Урожденная Кнавс, топ-модель из Словении. Дональд Трамп любит славянских женщин, его первой женой была чешская топ-модель Ивана Зельничкова (они расстались в 1992 году).
Мэлания и Дональд Трамп после знакомства
Топ-модель в 1999 году познакомилась с Дональдом Трампом (1946 г.р.) во время работы для журнала Allure, а в 2000 году будущий президент публично назвал Меланью «любовью своей жизни».
Шикарную свадьбу молодые сыграли в 2005 году, а через год у них родился сын Бэррон Уильям.
Мелания в свадебном наряде.
Первая леди США
Сейчас Меланья занята производством ювелирных украшений.
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