Как бороться с пигментацией после 50 лет: виды, причины, рекомендации

Пигментные пятна, которые начинают появляться на теле и лице после 50 лет, для многих становятся настоящей проблемой, решить которую, не прибегая к радикальным мерам, вполне под силу каждой женщине. Как? Расскажем в статье.

Причины

Первопричинами пигментации считаются неравномерное распределение меланина, которое возникает связи с накоплением в организме повреждений кожи в результате длительного воздействия солнца (загара), а также:

Возрастные изменения;

Авитаминоз;

Гормональные сбои;

Аллергическая реакция на косметику либо на медикаменты;

Стресс или депрессия.

Поскольку под пигментацией могут скрываться новообразования, то причины могут быть куда серьезнее и в любом случае потребуется консультация врача.

Разновидности пигментации

Говоря о возрастной пигментации, следует выделить следующие наиболее распространенные разновидности пятен:

1. Веснушки

Они проявляются не только в юном возрасте и на светлой коже, но и после 50 лет после долгого пребывания под солнцем. Их оттенок, как и места локализации, могут быть разными, но избавиться от веснушек довольно просто при помощи специальных косметических средств, а предупредить возникновение в будущем можно путем регулярного применения солнцезащитного крема;

2. Лентиго

Это как раз та самая пигментация, которая появляется в старшем возрасте на участках тела, подверженных воздействию солнечных лучей. Избавиться от таких пятен помогают пилинги;

3. Хлоазмы

Данная разновидность пигментных пятен отличается большими размерами и неправильной формой, а также местом локализации - на ушах и шее. Причиной их появления может выступать как гормональный дисбаланс, так и аллергия на косметические средства и мази, в основном содержащие гормоны. Решением этой проблемы может стать как банальный отказ от косметики с содержанием гормонов, так и курс косметологических процедур;

4. Родимые пятна или невусы

Они имеют обычно ровные контуры, могут располагаться по всему телу и считаются, скорее, особенностью человека и следствием неравномерного распределения меланина под кожей, нежели признаком возраста. Однако, несмотря на свою безобидность, увеличение в размерах таких пятен должно стать сигналом для обращения к врачу. В остальном избавиться от них можно при помощи лазера, жидкого азота или иного эффективного, но безопасного способа.

Крем-защита от солнца

Поскольку образование пигментации можно предупредить отчасти, то следует пользоваться кремами с солнцезащитными фильтрами не только в отпуске, но и каждый день в теплое время года, когда солнышко начинает греть довольно ощутимо.

Кислотные пилинги

Для очищения кожи можно использовать кислотные пилинги, как салонные, так и те, что пригодны к домашнему применению. Кислоты, содержащиеся в них, а также в тониках, масках и прочих средствах ухода, постепенно убирают пигментацию, и положительно сказываются на состоянии кожи.

Пилинги и маски рекомендуется делать раз в неделю, а тоники и крема с кислотами использовать каждый день, не забывая про крема с spf. При регулярном применении таких средств пигментация быстро осветляется, но не исчезает, а вот новые пятна не появляются.

Если эти рекомендации не помогают избавиться от пигментации и предупредить образование новых пятен, то всегда есть возможность воспользоваться народными средствами или эффективными косметологическими процедурами, о которых расскажем в следующей статье.

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