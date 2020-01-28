Ванны Клеопатры: чем побаловать свою кожу промозглыми вечерами

О красоте Клеопатры ходят легенды, как и о способах ее поддержания. Одним из бьюти – секретов египетской красавицы были ванны с молоком. Их состав, как и секрет, давно раскрыты, но, несмотря на это многие не умеют пользоваться ими грамотно. Как правильно приготовить и принять ванну, способную подарит красоту, наполнить энергией и стать прекрасным способом релаксации в зимний период для всех дам без исключения, расскажем в статье.

Соблюдаем ритуал

Если вы хотите приобщиться к древнему ритуалу красоты, то лучше всего принимать ванну из фермерского молока вечером (можно и утром). Несмотря на то, что египетская красавица использовала исключительно молоко ослицы, которое заливалось в емкости из чистого золота, современные женщины могут использовать как козье молоко, так и коровье - желательно деревенского или фермерского производства. В качестве аналога подойдет и то, что продаётся в магазинах, включая сухое.

Разные варианты

Существует несколько вариантов приготовления ванн Клеопатры, каждый из которых считается верным:

• Для приготовления СПА – процедуры по первому рецепту вам потребуется пол-стакана сухого молока,2 столовые ложки пищевой соды, около 75 мл оливкового масла, а также морская соль мелкого помола и любая косметическая глина (последняя не обязательна, но желательна);

• Второй вариант предполагает применение обычного магазинного (жидкого) и подогретого молока, которое наливаются в теплую воду, 2 столовых ложек меда и других компонентов (которые добавляются по возможности, желанию и потребностям кожи, например, несколько капель масла розы).

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Простые правила

Ванна Клеопатры требует не только применение «секретного ингредиента», но и соблюдения простых правил:

1) Первоначально примите душ с обычным мылом или иным средством без лишних ароматизаторов;

2) Затем хорошо сполоснитесь под душем и вымойте ванну;

3) Наполните ванну наполовину и, растворив в ней молоко (сухое или обычное), а также соду, если выбираете первый вариант. Пока наполняется ванная, нанесите на увлажненную кожу тела смесь из оливкового масла, морской соли и глины. Пропорцию подбирайте на свое усмотрение, но так, чтобы получилась кашица, которой лучше всего сделать легкий массаж, уделяя внимание проблемным местам;

4) Садитесь в ванну и, приняв удобное положение, закройте глаза и максимально расслабьтесь. Минимальное время принятия молочной ванны – 10 минут;

5) Тщательно смойте с себя глину и соль, промокните тело полотенцем и выходите. Смывать остатки молочной ванны с себя не нужно, как и увлажнять кожу после процедуры, поскольку на ней останется подобие эмульсии, которая делает кожу гладкой, упругой и подтянутой.

Второй вариант предусматривает немного иную последовательность:

1) Сначала нужно смыть с себя всю грязь;

2) А потом, смешав все элементы, добавить их в наполненную ванну и принимать ее не менее 20 минут. Смывать с себя ничего не нужно, как и не нужно использовать дополнительные уходовые средства.

Оптимальный прием ванн Клеопатры – это курсом по 2 раза в неделю в течение пары – тройки месяцев.Только в этом случае они дают фантастические результаты.

В чем же секрет?

Секрет ванн Клеопатры довольно прост: молоко способствует очищению кожи, активирует обмен веществ и стимулирует сжигание жира, а также существенно улучшает циркуляцию крови. Считаясь натуральным антисрессом, молочные ванны, ухаживают за кожей, позволяют сохранить молодость, а также снимают усталость и негатив, накопленные за день, дарят «заземление» и расслабление. Рекомендованные к применению не только для поддержания красоты, молочные ванны Клеопатры особенно эффективны в период простуд и скопления внутреннего раздражения. А значит, могут использоваться как женщинам, так и мужчинам.

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