Cемья с детьми на карантине: это тоже испытание для психики!

Пережить время карантина семье с детьми поможет домашняя логистика, режим дня и не только

В российских регионах вводится строгий режим самоизоляции. Родителям и детям придется провести какое-то время с глазу на глаз. Как пережить карантин без стресса и скандалов?

Ограничительные меры усиливаются с каждым часом. Это значит, что родителям и детям придется провести какое-то время с глазу на глаз. А в замкнутом пространстве от любви до ненависти, как известно, один шаг. Как пережить карантин без стресса и скандалов?

Нам дано

Представим, что семья на карантине — это задачка по физике. Дано: мама и папа. Один из них, возможно, действительно отдыхает с 28 марта по 5 апреля, другой же — работает удаленно (уже не первую неделю) и по указу президента отдыхать не планирует, чтоб не терять доходы. Может быть и так, что кто-то из родителей работает в прежнем режиме — например, это касается медиков, фармацевтов или продавцов. На эти и еще некоторые профессии президентские «каникулы» не распространяются.

Помимо родителей есть дети — условно, их двое, и до сих пор они благополучно ходили в детский сад или в 1-4 класс школы. Теперь же — маются в четырех стенах. Из задачки вычитайте бабушку и дедушку, которые попали в группу риска по коронавирусу и больше не могут брать к себе внуков.

Прибавьте к этому запрет на прогулки в парках, закрывшиеся торговые центры, кинотеатры, кафе, музеи, зоопарки. Есть в задачке и неизвестное — время карантина (в Китае он, к примеру, длился два месяца), что тоже привносит в семейную ячейку долю нервозности.

Итого: спустя считанные дни в изоляции члены семьи, до сих пор прекрасно уживавшиеся по вечерам и выходным, начнут находить друг друга все более несносными.

Домашняя логистика

Самое сложное на карантине — привести к общему знаменателю непоседливых детей и родителей, которые работают удаленно. Впрочем, у многих школьников также есть уроки, хотя в России пока объявили каникулы. Это значит, что первым делом необходимо организовать дома рабочие места для всех членов семьи и разобраться с домашней логистикой — кто за каким ноутбуком работает и учится, в какой комнате, всем ли хватает столов и так далее.

Это не так уж просто, хотя первые дни пребывания дома после рутинных походов в школу, детский сад и на работу в офис всегда вызывают чувство эйфории. Есть ложное ощущение, что вот теперь-то все выдохнут, отоспятся и займутся тем, до чего давно не доходили руки. Мама разберет шкаф, папа обновит герметик в ванной, ребенок возьмется за книжки, все дружно начнут бегать по утрам и правильно питаться.

Однако спустя время приходит осознание, что работа из дома отнимает даже больше моральных и физических ресурсов, чем в офисе. Монитор буквально вытягивает все силы, и на ребенка и партнера не остается ни времени, ни энергии.

Лола Преображенская, детский психолог и специальный педагог советует продумать режим дня для всех.

«Только он спасет ситуацию и упорядочит день. Стоит выделить всем по комнате, если есть возможность, и период времени, в течение которого никто никого не беспокоит, — говорит психолог. — В этом режиме дня должно быть место для того, чтобы родители и дети побыли отдельно друг от друга. И время, которое они проведут вместе и будут что-то делать сообща».

Быть в ресурсе

Когда семья ограничена четырьмя стенами, родители и дети начинают друг друга раздражать. И это нормально — в замкнутом пространстве раздражение растет и гипертрофируется. Чтобы сохранять спокойствие, нужно экономить ресурсы и заботиться о самом себе.

По словам Лолы Преображенской, в течение дня родителям стоит планировать удовольствия для себя — вкусная еда, теплая ванна, фильм, хобби. И каждый должен иметь возможность хотя бы недолго побыть наедине с самим собой.

«Важно, чтобы человек мог просто посидеть один и потупить. Тогда будут силы и на детей, — объясняет педагог. — А еще стоит распределять обязанности между мужем и женой по регулированию детских вопросов. Вот они бесятся, вы закрылись в дальней комнате и бросаете монетку, кому выходить успокаивать. Если мама одной рукой печатает, другой разруливает конфликты, третьей готовит — это убьет ее ресурс».

А если ситуация выходит из-под контроля, и дети устраивают истерики (что неудивительно, дома они всегда ведут себя эмоциональнее), единственное, что может их усмирить — это спокойствие родителей.

«Своим спокойствием родители контейнируют эмоции ребенка, как позитивные, так негативные, помогают ему их пережить, — объясняет психолог. — Но для этого родители, повторяю, должны сами не быть в напряжении».

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Чем занять детей?

Сначала включить им видеоурок, потом мультик, видеосказку — и обеспечить себе спокойный день. Соблазн понятен. Но нельзя вот так просто посадить ребенка перед телевизором или планшетом и забыть о нем.

«У детей должна быть возможность пошуметь, покричать, побегать. Если мы не выделим время побеситься, у них просто выбьет пробки, — объясняет Лола Преображенская. — Целый день перед экраном они не выдержат, от большого количества гаджетов ребенок перегружается, становится гиперактивным. Ясно, что без видеоигр и мультиков уже не обойтись, но нужно дозировать и чередовать их в течение дня, распределять нагрузку. Поиграли, посмотрели, делами позанимались», — советует Преображенская.

Например, утром в течение часа ребенок делает какие-то уроки, задания, а потом у него есть время поиграть. После освобождаются мама или папа, и они делают что-то вместе с детьми. Если время обеда, попросите детей помочь накрыть на стол, а потом — вытереть тарелки. Если стирка — ребенок может забрасывать вещи в машинку. Такие островки общей активности очень важны с психологической точки зрения.

«Детям можно придумать хорошую игру. И чем лучше вы ее продумаете, тем дольше они будут играть и не отвлекать вас от дел, — говорит психолог. — Отлично подходят квесты — из серии „спрятать сокровище, нарисовать карту“. Нужно просто включить фантазию. Интересны также игры на балконе — организуйте детям импровизированную песочницу, вместо песка высыпав крупу. А вообще полезно будет вспомнить, в какие игры родители сами играли до наступления эры гаджетов».

Например, достать настольные игры, домино, лото, карты. А еще хорошим решением будет заменить видео-контент радио-подкастами, аудиокнигами и записями детских спектаклей с оцифрованных виниловых пластинок.

Общаться и не тревожиться

Отсутствие социального окружения — еще одна неприятность, сопутствующая карантину. Дети грустят без родственников, друзей из детского сада и школы.

«Если мы сидим дома месяц — пожалуй, ничего страшного, но если карантин затянется на два или три месяца, ребенку будет сложно без социальных контактов, замкнутых лишь на родителях», — говорит Преображенская и советует чаще звонить родным и друзьям по видеосвязи.

И напоследок: не стоит забывать, что дети безошибочно угадывают настроение родителей. В обществе сейчас нагнетается страх перед коронавирусом, о нем говорят буквально все, и ребенок чувствует тревогу, в том числе, от отца и матери.

«С детьми нужно обязательно проговорить всю эту ситуацию, — говорит психолог. — Пусть даже они слишком маленькие, чтобы все логически понять. Стоит объяснить, что происходит на доступном языке. Это лучше, чем тревожно шушукаться за закрытой дверью. Дети боятся неизвестности».

Конечно, родителям сложно находиться все время рядом с детьми, но стоит отнестись к ситуации с пониманием. Это не вечно так будет и надо просто ограничивающую в какой-то степени свободу данность пережить всем достойно. Не злиться, не паниковать, не стрессовать, не терять человеческий облик. Именно в тесном замкнутом мирке дети невольно больше будут наблюдать за взрослыми. И кому как не мамам и папам, а возможно плюсом бабушкам и дедушкам, показать пример, как надо действовать. Ребятишкам в четырех стенах тогда вместе со старшими будет душевно тепло и комфортно, и многие из детей, кто уже разумеет, возможно, понесут преподанный урок в свою взрослую жизнь.

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И о коронавирусе публикации найдутся, не сходит пока COVID-19 с повестки дня:

По инф. rosbalt.ru

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