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Как укрепить иммунитет внуков весной? Есть пара советов

По инф. rosbalt.ru   
17 Марта 2020 г.
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Укрепить детский иммунитет весной помогут простые привычки — здоровое питание и занятия физкультурой.

Врачи назвали способы укрепить весной иммунитет детей

Как пишет Golos, в рационе ребенка обязательно должны быть фрукты, овощи и зелень. Пока сезонных плодов нет, стоит выбирать корнеплоды, яблоки и цитрусовые, а зелень выращивать дома на подоконнике.

Также полезны каши, нежирное мясо и рыба, а сладким и мучным увлекаться не нужно.

Травяные чаи из эхинацеи, женьшеня, солодки и лимонника активизируют защитные силы организма. Для укрепления иммунитета хороши отвар из плодов шиповника с медом и ягодный морс на основе перетертой клюквы, а не поддаться простуде поможет чай из листьев и веточек малины, ромашки, липы, листьев черной смородины, земляники, мяты и эвкалипта.

В качестве физической нагрузки будет достаточно хотя бы 15-20 минут утренней зарядки. Кроме того, нужно следить за режимом дня и стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время.

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По инф. rosbalt.ru

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