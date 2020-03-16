Быть мачо: с одной стороны привлекательно, с другой – довольно опасно

"Токсичная мужественность может быть опасна для здоровья мужчин в самом прямом смысле. В то время как благодаря кино образ жизни мачо кажется заманчивым, новое исследование показало, что мужчины, обладающие гипермаскулинностью, с возрастом могут страдать от множества проблем со здоровьем и социальных проблем", - передает The New York Post.
"Наше исследование демонстрирует, что токсичная маскулинность также имеет пагубные последствия для мужчин, которые поддерживают эти идеалы", - указывает социолог Мичиганского государственного университета Стеф Шустер в своем заявлении. Об исследовании сообщил журнал Sex Roles. Шустер определяет "токсичную маскулинность" как веру в то, что мужчины "автономны и не должны проявлять много эмоций".
"Чтобы изучить эту корреляцию, команда исследователей проанализировала около 5,5 тыс. мужчин и женщин старшего возраста и попыталась определить степень, в которой каждый участник исследования мужского пола придерживался традиционно маскулинных идеалов. Они обнаружили, что большинство мужчин-мачо страдают от одиночества, финансовых проблем и даже плохого здоровья в результате своих изоляционистских тенденций", - говорится в статье.
"Наличие людей, с которыми мы можем поговорить о личных делах, является формой социальной поддержки, - утверждает Шустер, исследование которого показало, что мужчины реже, чем женщины, открываются другим. - Если у людей есть лишь один человек, с которым они могут поделиться информацией, или таких людей совсем нет, как иногда бывает, они на самом деле лишены возможности рефлексировать и делиться".
"По словам Шустера, этот отказ обращаться за помощью извне может привести к тому, что приверженцы токсичной маскулинности вытесняются из общества по мере старения. Действительно, мужчины, родившиеся во время демографического взрыва - в 1940- 1960-х годах - все чаще испытывают проблемы с тем, чтобы сохранять и налаживать дружеские отношения после выхода на пенсию, что, в свою очередь, усугубляется переездами и смертью их партнеров", - отмечает The New York Post.
"Это исследование должно стать тревожным звонком для мужчин, которые, возможно, неохотно дают волю слезам - или они могут вдохновиться примером актера Брэда Питта, который наконец-то заплакал после десятилетий, в течение которых он держал все в себе. "Довольно многим известно, что я любитель поплакать, - заявил актер-мачо журналу People. - Я не плакал лет 20 лет или около того, а сейчас, на более позднем этапе своей жизни, меня трогает гораздо больше вещей. Я бываю растроган из-за своих детей, своих друзей, растроган из-за новостей. Просто растроган. Я думаю, это хороший знак".
Конечно, у мужчин-мачо жизнь, наверное, проходит гораздо интереснее, чем у не особо тяготеющих к этому представителей сильного пола. Но и тут срабатывает устойчивый принцип бытия: за всё надо платить. Вот Бред Питт в этом плане одумался и заплакал. Может и другим мужчинам с «токсичной маскулинностью», входящим в возраст, стоит поискать себе все-таки «жилетки», чтобы было кому открывать свои души, да и вообще поменьше стесняться выплесков чувств? Недосказанность, недопонятость и другое подобное, так или иначе, в человеке копится. И когда-нибудь, как и в случае «курил и о последствиях не думал», может небезопасно рвануть.
Все мы стареем, и мачо тоже. И о приходе серебряного возраста ниже прочитать можно:
"Токсичная мужественность может быть опасна для здоровья мужчин в самом прямом смысле. В то время как благодаря кино образ жизни мачо кажется заманчивым, новое исследование показало, что мужчины, обладающие гипермаскулинностью, с возрастом могут страдать от множества проблем со здоровьем и социальных проблем", - передает The New York Post.
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