"Питайтесь разнообразно и не ешьте слишком много"

Уильям Ли - врач, автор книг и популярный консультант по питанию. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он рассказывает о здоровом питании и объясняет, почему советует употреблять красное вино и шоколад.

Важно не только качество употребляемых продуктов, но и их количество

"Выбирайте полноценные и растительные продукты питания. (...) Подавляющее большинство научных доказательств показывает, что красное и промышленно переработанное мясо вредит здоровью. Недавнее замешательство возникло из-за статьи, в которой утверждалось, что доказательств вреда красного мяса недостаточно. (...) Позднее выяснилось, что между авторами статьи и представителями мясной промышленности имел место конфликт интересов", - отметил собеседник издания.

"Питайтесь разнообразно: лучше употреблять в пищу много разных продуктов питания, чем всегда одни и те же. Не ешьте слишком много: кладите на тарелку менее половины того, что вы интуитивно могли бы съесть, и не берите добавку, наслаждайтесь только одной порцией, - посоветовал эксперт. - Ешьте мало или вообще не ешьте красное мясо, полностью избегайте промышленно переработанного мяса. Держитесь подальше от промышленно переработанных продуктов питания. Их легко можно распознать, если их состав содержит много веществ, названия которых вы не можете выговорить".

"Я разработал инструкцию по принципу 5×5×5, которой очень легко следовать: она помогает помнить о том, что ежедневно нужно съедать как минимум пять продуктов питания, активирующих пять систем организма. (...) Мои фавориты - это соя, кофе, чай и темный шоколад. Большинство из нас едят пять раз в день - завтрак, обед, перекус, ужин, десерт. Планируйте заранее и готовьте полезные перекусы, которые вы всегда можете взять с собой. Не ешьте автоматически все, что попадается вам на глаза", - порекомендовал Ли.

"Я ем преимущественно полноценные растительные продукты питания - например, фрукты, овощи, орехи, бобовые и цельнозерновые продукты, по возможности в сыром или свежеприготовленном виде. А также морепродукты, богатые Омега-3 жирными кислотами. (...) Последний раз я ел, например, салат из рукколы, с лимоном, сушеной клюквой и обжаренными семенами подсолнечника", - рассказал эксперт.

"Научные исследования показывают, что многие популярные продукты, например, красное вино, сыр, пиво, кофе и шоколад могут даже сокращать риск развития определенных заболеваний. Конечно, дьявол кроется в деталях, и свою роль играет потребляемое количество. Так, польза вина и пива для здоровья заключается в содержащихся в них полифенолах, а не в самом алкоголе, который может быть очень опасным, - подчеркнул Ли. - Сыр содержит полезные бактерии и биоактивные вещества, но также насыщенные жиры и много соли. Польза шоколада состоит в флаваноидах в какао, а не в сахаре и масле, которые добавляются в шоколад. Поэтому наслаждайтесь этими продуктами - но в меру!".

"Наш организм постоянно излечивает себя, поэтому мы остаемся здоровыми. То, что мы едим, играет решающую роль, потому что то, что мы даем нашему организму, активирует наши встроенные системы защиты. Это образование новых кровеносных сосудов (ангиогенез); стволовые клетки, регенерирующие наши органы; полезные бактерии; наша защитная система ДНК; и наша иммунная система, которая защищает нас не только от инфекций, но и от рака. Исследования показали, что употребление определенных продуктов питания, например, зеленого чая, кофе, киви, темного шоколада, красного вина и примерно 200 других продуктов, может активировать наши защитные системы. Таким образом может уменьшаться риск развития хронических заболеваний или усиливаться действие медикаментов. Однако использование продуктов питания при лечении болезней не означает, что нужно заменять лекарства едой", - указал Ли.

"В последние 70 лет питание в западном мире стало нагруженным красным мясом, насыщенными жирами, натрием, очищенными злаками, сахаром, искусственными подсластителями и промышленно переработанными продуктами. Все эти факторы нагружают системы нашего организма и с течением жизни приводят к страшным хроническим заболеваниям, которых все мы опасаемся. В некоторых регионах Земли удивительно много людей живут дольше 100 лет. Их объединяет здоровое питание - например, средиземноморская или азиатская кухни состоят в большей степени из растительных и цельнозерновых продуктов, здоровых масел и морепродуктов. Но важны также прочные социальные связи и физическая активность", - подчеркнул собеседник издания.

"Нет никаких суперфудов, суперБАДов и каких-то магических таблеток. Это чистый маркетинг. В меру питаться разнообразными, полезными и свежими продуктами питания - вот лучший путь. Когда я вижу на продукте слово "супер", я перестаю верить в его расхваленное действие", - отметил Ли.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Перевод Inopressa.ru