Средняя продолжительность жизни современного человека значительно выше, чем наблюдалась ранее у его предков. Это означает, что почтенный возраст становится самостоятельным и довольно продолжительным периодом жизни со своими психологическими и социальными особенностями. И хотя старение каждого человека происходит индивидуально, но как показывают многочисленные исследования, существуют все же характерные отличия психологии пожилых от стиля жизни и мировоззрения людей среднего возраста.

Процессы старения и психология пожилых людей

Старение – это неизбежный процесс. Он характерен для любого живого организма, является прогрессирующим и непрерывным, сопровождается дегенеративными изменениями в организме. Согласно классификации ВОЗ, пожилым считается человек от 60 до 74 лет, позже уже наступает старческий возраст. Однако следует учесть, что любая схема выделения и классификации регрессионного возраста носит довольно условный характер.

Психология пожилых людей имеет свои особенности. Процесс старения представляет собой физиологическое, психологическое и социальное явление. В этот период вся жизнь человека претерпевает серьезные изменения. В частности, наблюдаются уменьшение физических и психических сил человека, ухудшение здоровья и снижение жизненной энергии.

Деструктивные тенденции охватывают практически все функции организма: снижается способность к запоминанию, замедляется скорость реакции, ухудшается работа всех органов чувств. Таким образом, люди старше 60 лет представляют собой отдельную социальную группу, имеющую свои особенности и потребности. А психология пожилого и старческого возраста отличается от взглядов на жизнь молодого поколения. При общих возрастных особенностях можно выделить несколько видов старости:

Физическая – старение тела, ослабление организма, развитие болезней;

Социальная – выход на пенсию, сужения круга общения, ощущение своей бесполезности и никчемности;

Психологическая – нежелание получать новые знания, полная апатия, потеря интереса к окружающему миру, неспособность к адаптации к различным изменениям.

Примерно в это же время, с выходом человека на пенсию, меняется его статус, поэтому поздний возраст еще называют пенсионным. Происходят изменения в социальной сфере жизни, его положение в обществе становится несколько иным. В силу этих перемен пожилому человеку ежедневно приходится сталкиваться с множеством сложностей.

Причем довольно трудно выделить проблемы только психологического характера, так как ухудшение здоровья или материального положения всегда переживаются довольно сильно, что не может не сказаться на психологии пожилого человека. К тому же приходится приспосабливаться к новым условиям своей жизни, хотя в позднем возрасте значительно снижается способность к адаптации.

Для многих пожилых людей выход на пенсию и прекращение трудовой деятельности являются серьезной психологической проблемой. В первую очередь это связано с тем, что появляется большое количество свободного времени, в которое необходимо чем-то себя занять. Согласно психологии пожилых, потеря работы ассоциируется с собственной никчемностью и бесполезностью. В такой ситуации очень важна поддержка семьи, готовой показать старику, что он все еще может приносить огромную пользу, выполняя какую-либо работу по дому или воспитывая внуков.

Особенности психологии пожилых людей

Согласно результатам геронтологических исследований, после 60-65 лет у человека меняется отношение к жизни, появляется рассудительность, спокойствие, осторожность и мудрость. Также повышаются ощущение ценности жизни и уровень самооценки. Особенность психологии пожилых людей также состоит в том, что они начинают уделять меньше внимания своему внешнему виду, но зато больше здоровью и внутреннему состоянию.

При этом наблюдаются также негативные изменения в характере человека почтенного возраста. Происходит это в результате ослабления внутреннего контроля над реакциями. Поэтому большинство непривлекательных черт, которые удавалось раньше скрывать или маскировать, выходят на поверхность. Также в психологии пожилых людей часто наблюдается эгоцентризм и нетерпимость к тем, кто не оказывает им должного внимания.

Другие особенности психологии пожилого и старческого возраста:

Гипертрофированное восприятие реальности. В первую очередь это связано с тем, что жизнь пожилого человека не богата событиями. Поэтому даже незначительное происшествие заполняет все мысли. Он размышляет над ним долгое время, причем не всегда приходит к правильным выводам. Отсюда возникают тревоги, страхи, надуманность проблем, не имеющих под собой никаких оснований;

Своеобразное ощущение времени. Особенностью психологии пожилого и старческого возраста является постоянное присутствие прошлого в настоящей жизни. В старшем возрасте человек как бы стремится остановить время, вернуть в него духовные и моральные ценности, присущие тому периоду, когда он был молодым и здоровым. Именно этим можно объяснить любовь всех стариков к воспоминаниям. Как утверждают специалисты, эмоциональные переживания, связанные с молодыми годами, полезны для пожилых людей, поскольку изгоняют апатию, придают бодрость;

Освоение новой социальной роли. После выхода на пенсию некоторое время еще сохраняются старые производственные контакты, которые в дальнейшем ослабевают. Постепенно начинает преобладать общение с близкими людьми и родственниками, появляются новые друзья среди таких же пенсионеров. Психология пожилых людей нередко подразумевает переосмысление ценностей и прежних привязанностей;

Развитие повышенной психологической защиты. С одной стороны это помогает поддерживать внутреннее душевное равновесие, но с другой – приносит отрицательный эффект, который выражается в нежелании получать новую информацию или менять уклад жизни, возникает самоизоляция.

Психология пожилых имеет свои особенности, поэтому более молодому поколению не всегда бывает легко понять страхи и беспокойство стариков. Однако обществу следует проявлять больше терпения и внимания к потребностям людей старшего возраста.

Источник: neboleem.net

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