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Правила жизни от Сергея Бубновского
Сергей Никитин, «Аргументы Недели »   
21 Февраля 2020 г.
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Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бубновский известен как автор кинезитерапии – излечения методом движения, если проще. Сегодня он даёт читателям рекомендации общего плана, которые помогут вести здоровый образ жизни без таблеток и операций.

Правила жизни от Сергея Бубновского

Чтобы вернуть здоровье надо изменить подход к жизни

СОВРЕМЕННАЯ кинезитерапия, автором которой я являюсь, подразумевает использование тренажёров. Именно они – залог успеха, именно при занятиях на тренажёрах мы можем твёрдо рассчитывать на успех в работе с пациентами. Но не везде есть центры Бубновского. Что же делать, если у вас нет возможности обратиться в наш центр и пройти курс под присмотром опытного профессионала? Для начала нужно понять некоторые простые истины и постараться в соответствии с ними изменить свой подход к жизни вообще.

О спорте

Некоторые спортсмены уверены, что таких болезней, как остеохондроз, у них быть не может, потому что они постоянно двигаются. Это заблуждение. Они забывают, что опорно-двигательный аппарат испытывает во время профессиональных занятий огромные нагрузки и поэтому требует соразмерных усилий на восстановление. Проще говоря, гора мышц или наличие золотых медалей – ещё не здоровье. Профессиональный спорт нацелен на достижения, и когда человек уходит из спорта – а многие тут же прекращают активные тренировки, – мышцы увядают, да ещё сказываются старые травмы. В наши центры приходят спортсмены в возрасте, которые когда-то были цветущими атлетами, а сейчас ходят с трудом. Но благодаря упорству и настойчивости, которые непременно присутствуют в характере спортсмена, они показывают отличные результаты в восстановлении здоровья. Но что мешает применять кинезитерапию на протяжении всей спортивной карьеры, чтобы в зрелом возрасте не испытывать проблем?

Поэтому я рекомендую всем, кто активно занимается спортом, проводить профилактику. То есть делать специальную гимнастику на тренажёрах после каждой тренировки.

Давайте своему организму отдых и не болейте!

О старости

В нашем обществе принято считать, что 60 лет – возраст старости. Дескать, в эти годы можно максимум поддерживать организм в более или менее рабочем состоянии. Это заблуждение. Физиологи считают, что максимальной силовой выносливости человек, следящий за своим здоровьем, достигает к 65 годам. Поэтому если вам кажется, что вы «стары» для занятий спортом, выбросьте эту мысль из головы! Мышцы восстанавливаются в любом возрасте. Олимпийских результатов вы, конечно, не достигнете – пиковые нагрузки это удел молодых. Зато в плане выносливости вы вполне можете дать фору молодым атлетам.

О еде

Меня часто спрашивают, можно ли есть после занятий. Делюсь своими рекомендациями.

Через 30–40 минут после силовых занятий появляется зверский аппетит. Рекомендую принять любую белковую пищу (молочные, рыбные, мясные блюда), но не переедать. В случае отказа от пищи для восстановления затраченной энергии пойдёт не жировая ткань, а мышечная. Если же после занятий принимать углеводную пищу, то вместо мышечной ткани будет образовываться жировая, чего так опасаются желающие похудеть.

О диетах

Представительницы прекрасной половины человечества часто спрашивают меня, как правильно похудеть. Чаще всего речь идёт о диетах. С моей точки зрения, сама по себе диета для похудения вредна, так как сначала «сгорают» мышцы, необходимые для поддержания жизнедеятельности организма, и только потом – жировая ткань. При таком подходе вместо идеальной фигуры вы скорее заработаете дистрофические заболевания (остеохондроз, артрозы) и ишемические, связанные с сосудистой недостаточностью.

Поэтому желающим похудеть я советую совмещать режим питания и занятия на тренажёрах. Я считаю, что качественно сбросить вес, то есть не потеряв при этом мышцы, можно, только используя сочетания различных аэробных нагрузок, силовых упражнений и стретчинга (растяжки мышц) на фоне рационального питания.

К аэробным нагрузкам, которые могут способствовать этому, я отношу ходьбу (постарайтесь выдержать 1 час со скоростью 6–8 км/час), бег трусцой (20–30 мин. на пульсе до 140–145 ударов в минуту), ходьбу на лыжах (не менее 3–5 км), плавание (не менее 1, 5–2 км).

О каблуках

Часто в офисах можно наблюдать прекрасных работниц в туфлях на высоких каблуках. Это, конечно, красиво. Но хочу заметить, что постоянное и длительное ношение обуви на высоком каблуке отрицательно влияет на ноги и колени, а также создаёт значительное давление на поясничный отдел, что может привести к проблемам с позвоночником.

Я не советую вам отказаться от такой обуви совсем. Однако для повседневной носки в офисе рекомендую высоту каблука 2, 5–3 см. И обязательно выполняйте для профилактики упражнения для стоп, которые есть в моих книгах и на канале «Бубновский» на YouTube. Именно стопа страдает от каблуков в первую очередь, что может создавать множество проблем для всего организма.

О закаливании

Начинайте день с холодной ванны – 5 секунд. И окунуться нужно обязательно с головой. Вместо ванны вы можете принять душ. Эффект мгновенный. Вы будете чувствовать себя бодрым, отдохнувшим и здоровым на протяжении всего дня.

По инф. argumenti.ru

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