Самозанятые могут платить взносы на пенсию через мобильное приложение «Мой налог»

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Самозанятые граждане, применяющее налог на профессиональный доход, теперь могут делать добровольные отчисления на свою пенсию через мобильное приложение «Мой налог». Приложение также позволяет самозанятым регистрироваться в Пенсионном фонде России в качестве страхователей, что является необходимым условием при уплате добровольных взносов.
Раньше, для того чтобы перечислять взносы, самозанятые лично или по почте подавали заявление о регистрации в Пенсионном фонде, а сами платежи совершали по реквизитам через банк. Теперь все это можно делать непосредственно через приложение. Заявление о постановке на учет плательщика добровольных взносов также принимается через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
После регистрации в приложении страхователь получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость страхового года), сведениям об учтенных платежах в Пенсионном фонде и размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.
Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления. При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 2020 году это 32 448 рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год.
Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации самозанятого в ПФР в качестве страхователя и с учетом нахождения на учете до конца года. В случае уплаты страховых взносов ниже фиксированной суммы в стаж будет засчитан период, пропорциональный сделанному платежу.
Напомним, самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход, не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе за счет добровольных взносов.
Самозанятые граждане, применяющее налог на профессиональный доход, теперь могут делать добровольные отчисления на свою пенсию через мобильное приложение «Мой налог». Приложение также позволяет самозанятым регистрироваться в Пенсионном фонде России в качестве страхователей, что является необходимым условием при уплате добровольных взносов.
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