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ПФР в 2019 году назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов
|По инф. pfrf.ru
|09 Февраля 2020 г.
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За прошлый год Пенсионный фонд России назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, право на которые есть у инвалидов всех групп. Об оформлении страховой или государственной пенсии по инвалидности было принято 388,5 тыс. решений.
В большинстве случаев выплаты оформлялись впервые, также имели место переводы с одной выплаты на другую или назначение одной и той же выплаты по новому основанию.
Помимо этого, за год в ПФР из ФРИ поступило 1,6 млн уведомлений с новой информацией об инвалиде (например, об изменении его группы), на основании чего выносились решения по корректировке предоставляемых мер поддержки, изменению их ежемесячного размера и пр.
Сегодня все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом на основе данных Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, все остальные сведения, подтверждающие право на меры поддержки, фонд получит из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично. В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные сведения, например о периодах стажа или уплате страховых взносов.
Поставщиками данных в реестр являются учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.
Для инвалидов доступ к ФРИ открыт через личный кабинет на сайте ПФР. В нем можно получить информацию о назначенных выплатах и положенных льготах, подать электронное заявление на оформление пенсии и соцвыплат, оставить отзыв о качестве оказанных госуслуг. Инвалиды могут также пользоваться личным кабинетом через приложение для смартфона.
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