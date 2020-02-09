ПФР в 2019 году назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов

За прошлый год Пенсионный фонд России назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, право на которые есть у инвалидов всех групп. Об оформлении страховой или государственной пенсии по инвалидности было принято 388,5 тыс. решений.

В большинстве случаев выплаты оформлялись впервые, также имели место переводы с одной выплаты на другую или назначение одной и той же выплаты по новому основанию.

Помимо этого, за год в ПФР из ФРИ поступило 1,6 млн уведомлений с новой информацией об инвалиде (например, об изменении его группы), на основании чего выносились решения по корректировке предоставляемых мер поддержки, изменению их ежемесячного размера и пр.

Сегодня все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом на основе данных Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, все остальные сведения, подтверждающие право на меры поддержки, фонд получит из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично. В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные сведения, например о периодах стажа или уплате страховых взносов.

Федеральный реестр инвалидов — крупнейшая информационная система, которая охватывает самые полные сведения о каждом человеке с инвалидностью в России. В реестре отражена информация о нарушенных функциях организма, степени ограничения жизнедеятельности инвалида и его профессиональной трудоспособности. Реестр также содержит данные о проводимых реабилитационных и абилитационных мероприятиях, группе инвалидности, предоставляемых социальных и пенсионных выплатах. Перечисленные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и доступны различным органам власти, что позволяет повышать качество оказываемых инвалидам государственных услуг.

Поставщиками данных в реестр являются учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.

Для инвалидов доступ к ФРИ открыт через личный кабинет на сайте ПФР. В нем можно получить информацию о назначенных выплатах и положенных льготах, подать электронное заявление на оформление пенсии и соцвыплат, оставить отзыв о качестве оказанных госуслуг. Инвалиды могут также пользоваться личным кабинетом через приложение для смартфона.

По инф. pfrf.ru

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