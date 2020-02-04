ПФР информирует: социальные выплаты повышаются с февраля на 3%

С 1 февраля увеличились некоторые виды социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.

Прежде всего на 3% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие лица.

Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год.

На 3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1 155,06 рубля в месяц. Перечень социальных услуг после индексации будет выглядеть следующим образом:

предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц),

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 рубля в месяц),

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).

Помимо этого, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты с нового месяца составит 6 124,86 рубля.

Ранее в январе страховые пенсии 32 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,6%.

По инф. pfrf.ru

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