Война — дело частное. Путин заявил, что официально никого воевать в Ливию не посылали

Если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от российского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о так называемых наемниках из ЧВК «Вагнера» в Ливии в ходе совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель по итогам переговоров в Москве.

Ранее Bloomberg сообщало, что в Ливии на стороне армии Халифы Хафтара участвуют наемники из ЧВК «Вагнера». Якобы в Ливию прибыли 100 российских наемников для участия в наступлении армии Хафтара на Триполи. В МИД России такие данные опровергли. Позднее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии находятся до 2 тыс. бойцов из ЧВК Вагнера. А глава МВД правительства национального согласия Фатхи Али Башага подчеркнул, что Ливии понадобится военная поддержка Турции, так как Ливии будет трудно противостоять наемникам Хафтара, которые открыли авиабазы для третьих стран. Как сообщал Башага, Хафтар отдал военную базу в стране ОАЭ. Также, по его словам, бойцы российской частной военной компании Вагнера и мятежники из Чада сражаются вместе на фронте.

Напомним, в Ливии после свержения Муаммара Каддафи воцарилось двоевластие. СМИ сообщали, что на стороне Хафтара выступают РФ, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, а на стороне Переходного национального совета Ливии (ПНС) — Турция, Катар и Италия.

Еще о буднях армии (которая, в реальности, бывает и частным бизнесом, что и подтвердил президент России) — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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