Власть и активисты в России: дай только повод — сразу дело заведут

В России всё чаще стали задерживать активистов, причём поводы для этого оказываются совсем надуманными. Только за последние дни под следствие ввиду этого попали несколько жителей Казани и Пермоского края. Первые выступили с призывом не мусорить, а вторые всего лишь прибрались на кладбище репрессированных. (Налицо здесь уже полное закручивание гаек, но нельзя ведь в каждом поступке видеть злой умысел! - прим. МГ.)
В Казани задержали трех активистов, приклеивших на остановку плакат с призывом не мусорить и стихами Роберта Рождественского.
Как сообщает «ОВД Инфо», после того как экозащитники приклеили плакат, к ним подошли сотрудники центра по противодействию экстремизму. Полицейские сняли отпечатки пальцев с плаката и назвали действия задержанных митингом.
По словам одной из активисток, сначала на них собирались составить протоколы о нарушении правил акции, но в итоге обвинили в нарушении порядка размещения наружной информации. Позже всех троих отпустили.
В Пермском крае произошёл тоже несуразный случай. Там волонтеры «Мемориала» устроили уборку на кладбище в Кудымкарском районе, где похоронены жертвы репрессий в СССР. В итоге в отношении активистов завели два уголовных дела, рассказал глава пермского «Мемориала» Роберт Латыпов.
Речь идет о кладбище в заброшенном поселении Галяшор. Там похоронены репрессированные поляки и литовцы, все они позже были реабилитированы. В начале августа туда отправились волонтеры «Мемориала», чтобы убрать поваленные ветром деревья и скосить траву.
По словам Латыпова, дела расследуются по статьям о незаконной вырубке леса и о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, поскольку среди волонтеров были граждане Литвы. Он также отметил, что ранее местные власти содействовали волонтерам, но на этот раз отказались это делать.
Подобное поведение со стороны представителей власти заставляет лишь очередной раз укрепиться во мнении, что власть имущие попросту порой впадают в маразм. И именно такое поведение представителей власти и выводит возмущенную политическим лицемерием молодежь на митинги и укрепляет ее радикализм. Стоит отметить и то, что нашим внукам в принципе очень важно участвовать в разных социальных и экологических проектах, такое вот они поколение. А еще у них очень острое чувство справедливости. На этой основе формируется своего рода низовой гражданский патриотизм в противоположность милитаристскому патриотизму, который власть навязывает сверху. Только вот постоянно его в тиски пытаются зажать...
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