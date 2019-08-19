ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Власть и активисты в России: дай только повод — сразу дело заведут

По инф. rosbalt.ru   
19 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

В России всё чаще стали задерживать активистов, причём поводы для этого оказываются совсем надуманными. Только за последние дни под следствие ввиду этого попали несколько жителей Казани и Пермоского края. Первые выступили с призывом не мусорить, а вторые всего лишь прибрались на кладбище репрессированных. (Налицо здесь уже полное закручивание гаек, но нельзя ведь в каждом поступке видеть злой умысел! - прим. МГ.)

Власть и активисты в России: дай только повод — сразу дело заведут

В Казани задержали трех активистов, приклеивших на остановку плакат с призывом не мусорить и стихами Роберта Рождественского.

Как сообщает «ОВД Инфо», после того как экозащитники приклеили плакат, к ним подошли сотрудники центра по противодействию экстремизму. Полицейские сняли отпечатки пальцев с плаката и назвали действия задержанных митингом.

По словам одной из активисток, сначала на них собирались составить протоколы о нарушении правил акции, но в итоге обвинили в нарушении порядка размещения наружной информации. Позже всех троих отпустили.

В Пермском крае произошёл тоже несуразный случай. Там волонтеры «Мемориала» устроили уборку на кладбище в Кудымкарском районе, где похоронены жертвы репрессий в СССР. В итоге в отношении активистов завели два уголовных дела, рассказал глава пермского «Мемориала» Роберт Латыпов.

Речь идет о кладбище в заброшенном поселении Галяшор. Там похоронены репрессированные поляки и литовцы, все они позже были реабилитированы. В начале августа туда отправились волонтеры «Мемориала», чтобы убрать поваленные ветром деревья и скосить траву.

По словам Латыпова, дела расследуются по статьям о незаконной вырубке леса и о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, поскольку среди волонтеров были граждане Литвы. Он также отметил, что ранее местные власти содействовали волонтерам, но на этот раз отказались это делать.

  • Подобное поведение со стороны представителей власти заставляет лишь очередной раз укрепиться во мнении, что власть имущие попросту порой впадают в маразм. И именно такое поведение представителей власти и выводит возмущенную политическим лицемерием молодежь на митинги и укрепляет ее радикализм.  Стоит отметить и то, что нашим внукам в принципе очень важно участвовать в разных социальных и экологических проектах, такое вот они поколение. А еще у них очень острое чувство справедливости. На этой основе формируется своего рода низовой гражданский патриотизм в противоположность милитаристскому патриотизму, который власть навязывает сверху. Только вот постоянно его в тиски пытаются зажать...

Ещё по этой волнующей теме:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 