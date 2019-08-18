Непростой вопрос ребром: насколько мы сами ответственны за действия властей?

60% россиян считают, что люди не несут моральной ответственности за действия своего правительства. Для сравнения в 2008 году доля респондентов, которые ответили так же, была меньше на 10 п.п. То есть - называя вещи своими именами! - "Нами и страной управляют какие-то люди, которые ко мне лично не имеют никакого отношения".

54% участников опроса не готовы отвечать за происходящее в стране. С 2008 года этот показатель вырос на 22 п. п. 57% отметили, что тоже не готовы отвечать за политику страны в прошлом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Директор «Левада-центра» Лев Гудков рассказал, о чем могут говорить такие итоги опроса: «Для власти же это означает размывание ее поддержки, происходит скрытое нарастание внутреннего напряжения между государством и обществом». Он также констатировал распад социальных связей и фрагментацию общества в целом.

Ранее в СМИ были опубликованы результаты исследования группы российских специалистов, согласно которым, респонденты испытывают по отношению к власти раздражение, страх, стыд. Также у опрошенных усиливается чувство вины из-за собственного бездействия.

...Очень некомфортный вопрос, на самом деле: насколько мы сами ответственны за действия властей?

Оставим в стороне тему ответственности ныне живущих поколений - за злодеяния их предков (вот сейчас, например, обсуждается вопрос об извинениях Испании за уничтожение индейцев 500 лет назад, а любой нынешний поклонник Сталина впадет в ступор, если ему лично предъявить счет за репрессии 30-х годов прошлого века). Но дела нынешние-то?

Несем ли мы с вами какую-то отвественность вместе с властями за те её поступки, которые вызывают сегодня возмущение большинства?

Вот, скажем, тема повышения пенсионного возраста - которую не одобрило большинство граждан страны - её ведь утвердил парламент, изибраемый гражданами... А разработало правительство, назначаемое избранным людьми президентом... Насколько сами жертвы этой "процедуры" ответственны за то, что с ними, в итоге, произошло?

Или, скажем, экономический застой, приводящий к росту цен и тарифов - и тормозящий рост зарплат, что, в свою очередь, приводит к проблемам с демографией (молодежь просто не хочет "плодить нищету"!) - понятно, что в нюансах экономического регулирования мы разбираться не обязаны, но результаты-то — видим, уже не первый год! Мы как-то причастны к тому, что происходит?

Или, допустим, проблемы с экологией... Повсеместно они приводят к вспышкам народного возмущения - но ведь проблемы возникают часто благодаря необдуманным решениям властей, избираемых вроде как самими гражданами?

Или, допустим, разгул коррупции...

Слушайте, но ведь это не инопланетяне же прилетели и захватили страну, насадив в ней свои порядки! И не "шпионы ЦРУ" сидят в начальственных кабинетах... (у ЦРУ просто кадров на такую большую страну не хватит). Политикой и экономикой в стране рулят наши же сограждане, и выбираем их - прямо или косвенно - мы сами. Так почему бы не почувствовать чуть больше ответственности за собственных избранников (начиная с президента)? Это вовсе не означает сразу устраивать революцию и садить всех "начальников на вилы". Но начинать анализировать ситуацию, прислушиваться к критическому разбору ошибок руководства, присматриваться к альтернативным фигурам - вполне же можно?

Правда, для этого надо решиться на очень сложное действие: думать, а не просто охать и ахать. А этого - ну так не хочется!

А вы что думаете, наш многомудрый читатель?



По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ