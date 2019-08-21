Вкалывают роботы – счастлив человек?

Подавляющее большинство россиян не боятся перспективы «замены людей на рабочих местах роботами», к тому же многие не согласны с тем, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как указывается в исследовании, «перспектива замены людей на рабочих местах роботами не пугает большинство работающих россиян (78%)», хотя «21% занятого населения все же испытывает опасения по данному поводу», причем чаще такие «страхи» исходят от женщин и жителей населенных пунктов численностью до 100 тыс. человек.

В то же время большинство россиян (51%) сомневаются, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности.

При этом россияне поддерживают развитие робототехники. На взгляд 49% респондентов, она нужна в первую очередь в сфере освоения космоса. Кроме того, полагают 44% опрошенных, робототехнику следует развивать в сфере опасных промышленных производств.

Роботы, по мнению россиян, необходимы и в таких сферах, как ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, медицинская диагностика, сельское хозяйство.

Напомним, еще в середине июля директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов прогнозировал, что развитие роботизации может привести к тому, что примерно 90% работы людей будет автоматизировано.

На его взгляд, «исчезнуть частично или полностью могут те профессии, где низкоквалифицированная интеллектуальная деятельность: такие „сегменты“ рабочих процессов есть у юристов, бухгалтеров, у кадрового персонала». «В этих сферах многое будет сокращаться, это уже происходит сейчас. Останутся люди, которые занимаются организацией, планированием, управлением роботами, но само техническое делопроизводство исчезнет», — предположил Варламов.

Ранее, в марте, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф выражал уверенность, что роботизация изменит мир к лучшему, а роботам надо отдать «всю грязную работу». При этом глава Сбербанка также согласился, что некоторые профессии все равно могут исчезнуть с развитием роботизации.

Что прогресс не стоит на месте, это, конечно, здорово. Например, пишут, что ближе становится прямой контакт мозга с компьютером и в перспективе парализованные люди смогут дистанционно управлять ПК и телефонами. Функцией распознавания лиц в отдельных устройствах никого не удивишь – радуются полицейские и охранные службы. Все больше и больше дел доверяем мы не себе, облегчая в итоге труд и высвобождая драгоценное время.

С другой стороны с работой и так не везде все в порядке: нет занятости в небольших поселениях, определенные категории людей и специалистов находятся иногда под угрозой лишиться рабочего места или вовсе его не найти.

И, наверное, отвечавшие на вопросы не вполне внятно себе суть перемен на рынке труда в ближайшие десятилетия и глобализацию этих процессов представляют. И остается насущный вопрос: а если занятость будет отдана «в руки» роботов, то место человека в активной трудовой жизни - где будет? Мы-то, пожилые, своё в основном отработали - а как сложатся судьбы детей-внуков? Кстати, обсудите-ка эту любопытную тему с младшим поколением!..



По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ