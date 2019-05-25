Немного не по себе: полицейский узнает вас за версту. Буквально!

Российская полиция начала тестировать компактные отечественные видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. Напомним, мы с настороженностью следим за развитием цифровых технологий и их взаимоотношениями с обществом... Итак, скоро полицейский сможет "за версту" опозновать человека: опасного наркоторговца, потенциального террориста, психически неуравновешенного бузотера... Но ведь и нас тоже - стоит только попасть нашим биометрическим данным в единое полицейское досье!

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в МВД РФ, если тесты пройдут успешно, то функция распознавания лиц появится и видеокамер, которые уже используются полицией. В Ростехе заявили, что видеокамеры с функцией распознавания лиц включены в региональные проекты «Безопасный город», но по видеорегистраторам от комментариев воздержались.

Разработчик камер — компания NtechLab, среди ее акционеров дочка Ростеха «РТ — развитие бизнеса». При этом сами камеры для технологии распознавания лиц предоставило российское подразделение китайской Dahua Technology.

В NtechLab подтвердили, что для силовиков и правоохранителей разработан видеорегистратор. Производить устройства планируют небольшими партиями под конкретных заказчиков.

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Внешне видеорегистратор похож на маленькую рацию, его можно закрепить на одежде. Максимальное расстояние работы — 3,5-4,5 метров. Камера умеет выделять лица и отправлять данные на сервер, где снимки «прогоняют» по базам данных. При обнаружении совпадений пользователь получит уведомление и увидит основные сведения о найденном человеке, а дав фото — с регистратора и из базы.

Напомним, что в продвинутой технологически американской Калифорнии подобная технология распознавания лиц начинает вызывать недовольство (а в Сан-Франциско она даже попала под запрет). А ведь там живут как раз сливки компьютерной индустрии, соображают что к чему! Напомним также, что тревогу по поводу "цифровых досье" начинает бить совершенно далекая от тлетворного Сан-Франциско Русская православная церковь... Что объединяет эти протесты? Опасение того, что "тотальные цифровые паспорта" (вся подноготная личности - от сетчатки глаз до состояния банковского счета!) - станут средством манипулирования людьми: либо со стороны государства (а оно далеко от порядочности в своей обычной практике), либо со стороны безответственных "представителей государства" (только не надо говорить, что все полицейские в России или США не берут взяток и не сводят личные счеты, пользуясь служебным положением).



Все это не значит, что надо предоваться паническим настроениям и строить "теории заговора". Надо думать, дискутировать, взвешивать плюсы и минусы... Мы (цивилизация в целом) оказались перед очень непростым моральным выбором: да, тотальная цифровизация способна повысить уровень безопасности в обществе. Но одновременно она же - делает частную жизнь человека практически подконтрольной внешним силам (даже и за стенами собственного дома, с учетом того, что ваш домашний эмейл предлагают также учесть в "цифровом досье"). Как найти баланс интересов? Пока, похоже, на этот вопрос вообще не существует ответа.

По инф. rosbalt.ru

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