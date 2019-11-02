Важно: процедуру назначения пенсий в России обещают упростить

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ намерено упростить для граждан процесс назначения и выплаты пенсий.

Как следует из сообщения Минтруда, проект соответствующего приказа нацелен на оптимизацию порядка предоставления Пенсионным фондом России (ПФР) государственных услуг по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и их выплате, а также сокращения избыточных документов.

В частности, предусматривается «исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для ее перерасчета), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа» ПФР (т.е. если все документы там есть, то собирать их по-новой не придется - прим. МГ).

Кроме того, «закрепляются общие положения о том, что основанием для установления пенсий являются в том числе сведения, содержащиеся в федеральных государственных информационных системах» (т.е. если наш трудовой стаж зафиксирован в компьютерах того же ПФР - прим. МГ).

Напомним , что, по оценкам Росстата, средний размер назначенных пенсий в России составил в сентябре 2019 года 14 тыс. 198 рублей, показав рост на 6,1% в годовом сопоставлении и на 0,2% к предыдущему месяцу.

При этом, подсчитало ведомство, реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии повысился в сентябре на 2% в годовом выражении и на 0,3% к августу текущего года.

Ранее на этой неделе глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в ближайшие 3 года пенсии в России вырастут на 18%. Выступая на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов, он напомнил, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР. «Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы», — указал Дроздов.

Тем временем россияне полагают, что средний размер пенсии, который «обеспечит достойную старость», должен составить 40 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании сервиса по трудоустройству Superjob. При этом, констатируют эксперты, запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тыс. рублей и 37,5 тыс. рублей соответственно.

Глава ПФР говорил, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в РФ может составить в 2020 году 16,4 тыс. рублей против нынешних 15,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году.

Кроме того, отмечал он, «в настоящее время размер социальной пенсии составляет 9 тыс. 764 рублей», а «после увеличения — это (будет) 10 тыс. 320 рублей, где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера».

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна. Наш портал подробно освещал эту возмутительную историю, которая изрядно подорвала доверие к власти!

Добавим, что Центробанк и Министерство финансов РФ представили в виде законопроекта новую систему добровольных пенсионных накоплений — так называемый Гарантированный пенсионный план (ГПП).

По инф. rosbalt.ru

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