СПЧ продолжает критиковать безумные законы о фейках и самозащите власти от карикатур

Законы о фейковых новостях и оскорблении власти, вступившие в силу 18 марта, плохо написаны и расплывчаты, сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного юрфорума председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов. Умный человек Михаил Александрович, продолжает гнуть свою линию: просто понимает, что предыдущая, времен СССР, цензура - никак не помогла ни коммунизм построить, ни страну сохранить...

Напомним, уже пошли первые судебные приговоры по оскорблению властей в интернете.

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«Эти законы — они разные. Что их роднит — это то, что они плохо сделаны. Сейчас в целом ряде стран есть законы о фейк-ньюс, потому что это проблема и ее надо решать. И здесь возникает вопрос — как решать? Как найти средства, адекватные целям? Если вы их нашли, у вас получается хороший закон. Мне кажется, что средства неадекватны целям», — заявил Федотов.

По его мнению, закон об оскорблении властей написан таким образом, что может применяться как угодно.

«Там очень велика доля усмотрения», — подчеркнул глава СПЧ.

«Я очень рассчитываю на то, что культура применения обеспечит разумное применение этих странных законов либо их конкретизируют и уменьшат уровень правовой неопределенности. Сейчас слишком все расплывчато», — добавил Федотов.

По его словам, у данных законов есть большой потенциал оказаться на рассмотрении в Конституционном суде РФ.

Ранее СПЧ направил российскому президенту Владимиру Путину экспертное заключение по законам о блокировке фейковых новостей и ответственности за оскорбление госсимволов, в котором призвал не подписывать их. Однако 18 марта глава государства одобрил оба закона.

Инициаторами новых норм стали сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Под действие закона о фейковых новостях подпадают ложные сообщения, которые создают угрозу жизни или здоровью граждан и их имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо угрозу функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. В случае обнаружения таких публикаций в СМИ Роскомнадзор должен незамедлительно уведомить редакцию издания о необходимости удаления информации. В случае отказа издание будет незамедлительно заблокировано.

Законы об ответственности за оскорбление госсимволов касаются распространения информации, выражающей неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ, Конституции или органам власти. Они также предусматривают блокировку СМИ.

За нарушение запретов предусмотрены штрафы от 30 до 300 тыс. руб., а за повторное нарушение — административный арест до 15 суток.

На сегодняшний момент всем нашим пожилым пользователям можно порекомендовать лишь вести себя поосторожней в соцсетях (например, в любимых многими "Одноклассниках"). Если, конечно, не жалко денег и нервов - и нет желания пойти на принцип и посудиться с Государством Российским за свое право ругать власть. Да, это унизительно. И да, это пахнет самыми махровыми временами СССР, когда люди боялись худое слово про начальство сказать (и мы все знаем, к какому взрыву это привело в конце концов). И да, эти законы будут рано или поздно отменены - просто потому что они безумны. Но пока можно и поберечься - затаив фигу в кармане, конечно. Это мы умеем - как и они гайки закручивать...

По инф. rosbalt.ru

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