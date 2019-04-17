Раньше было хуже: Познер о советской и современной цензуре

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Телеведущий Владимир Познер поделился своими мыслями по поводу российской цензуры. По его словам, всё ещё не стоит сравнивать современную цензуру и запреты времён Советского Союза. Всё-таки до былого уровня «несвободы слова» мы пока не добрались.
«Сегодня Россия — это страна, которая не является демократической, но в ней есть некоторые признаки развития демократии», – заметил ведущий. К тому же он напомнил, что сейчас он может с критикой высказываться о нашей политике и системе выборов, что лишний раз подтверждает – нам ещё далеко до цензуры Советского Союза.
Познер считает, что сравнивать современную и советскую цензуру может лишь человек, который особо в этом деле не разбирается. Либо он всё-таки знает, о чём говорит, но задаёт такой провокационный вопрос о запрете свободы слова специально, чтобы посмотреть на реакцию своего собеседника.
При этом ещё в 2012 году Первый канал вырезал кусочек передачи «Познер», в котором обсуждалась тема цензуры на федеральном телевидении. А ещё раньше, в 2011 году, Познер признал, что при президенте Медведеве телевидение стало немного более либеральным, свободным. «На телевидении стало возможно некоторые вещи говорить и приглашать тех, о ком и думать полтора-два года назад было нельзя», – подметил телеведущий.
К слову, сам Познер – воспринимается весьма неоднозначно, в том числе и многими нашими читателями. Любит он громкие и дерзкие высказывания, которые не нравятся многим другим людям. Когда-то он довольно негативно высказался о «поклонниках» Сталина. «Люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела, — рабы», – заявил телеведущий (естественно, это высказывание, наоборот, вызвало горячее одобрение у людей либеральных взглядов).
В другой раз Познер в одном из своих проектов неудачно пошутил над разрезом глаз китайцев, за что на журналиста ополчилась архитектор Туяна Басанова. Стоит отдать должное Познеру, ведь он признал своё высказывание неудачным, заодно извинившись перед обиженной женщиной.
А в его словах о цензуре как минимум есть доля здравого смысла. Цензура в советское время порой была абсурдна до удивления, о чём даже недавно рассказывали на московской выставке «А упало, Б пропало. Словник советской цензуры». Абсурд ютился рядом с жесточайшими запретами, которыми сейчас даже не пахнет.
- Но это совсем не значит, что никакой цензуры нет. Она есть, просто приняла немного другой вид, может даже более мягкий и скрытый. Вспомнить только законопроект о «заведомо недостоверной общественно значимой информации», который сильно не понравился многим экспертам, а об обычных гражданах и говорить нечего.
На борьбу с цензурой нового поколения выходят не только эксперты, но даже звёзды и сами политики. Под конец прошлого года певец Григорий Лепс говорил о том, что вводить ограничения на эстраде не имеет никакого смысла. Да и сам министр культуры нашей страны Владимир Мединский выступил против цензуры, напомнив о том, что она «СССР не спасла». И это очень хорошие слова, которые звучат от правильного человека. Поддержка самого министра может притормозить различные цензурные инициативы… если, конечно, он желает выступать против ограничения свободы слова не только своим языком.
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