Россия: возвращение Ивана Грозного

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«Россия заново открывает своих тиранов: после реабилитации советского диктатора Сталина теперь воскрешают и Ивана Грозного», — пишет немецкое издание Handelsblatt.
«На набережной небольшой реки Серой стоит он: высотой более двух метров, отлитый в бронзе, с символами власти (скипетром и короной) и веры (крестом) и строгим взглядом: Иван Грозный. На другом берегу реки видны белые стены Кремля, где 450 лет назад царь создавал свое государство террора, опричнину», — повествует журналист Андре Баллен.
Опричники, «одетые в монашеские рясы, с метлами и собачьими головами в качестве знаков отличия, ездили по стране, грабили, убивали и занимались разбоем».
«Все это происходило под предлогом укрепления всемогущества царя. К тому времени Иван, в начале своего правления стремившийся к реформам, уже давно превратился в абсолютного автократа, который не допускал никаких возражений».
«Одержимый паталогическим недоверием, он убивал даже верных подданных как мнимых предателей и врагов. С садистским удовольствием он придумывал зверские пытки и убийства, охотно приказывая сажать осужденных на кол, четвертовать их, варить в кипятке или сжигать», — пишет издание.
«Хотя во время своего правления он с помощью войн увеличил территорию России более чем в два раза (прежде всего благодаря завоеванию Сибири), после своей смерти он оставил раздробленную страну без преемника(...)», — говорится в статье.
«Эти „нюансы“ сегодня (почти) забыты: когда в 2016 году в городе Орел на западе России устанавливали первый памятник Ивану Грозному, Владимир Мединский, занимавший тогда пост министра культуры, оправдывал создание памятника тем, что по приказу царя были казнены „только от 3 до 7 тыс. человек“. По его словам, на руках других правителей того времени, например, Карла IX, было значительно больше крови, ведь только в Варфоломеевскую ночь было убито около 30 тыс. гугенотов».
«Мединский известен своим своенравным обращением с цифрами и источниками, которые не вписываются в патриотическую концепцию, — отмечает издание. — Так, по оценке других историков, только после взятия строптивого Новгорода Иван Грозный казнил от 10 до 15 тыс. жителей».
«И есть еще одно отличие: во Франции сегодня никто не поставил бы памятник Карлу IX. При этом памятник последнему правителю из династии Рюриковичей в Александрове торжественно открывали этой зимой со всей пышностью и патриотизмом», — указывает автор статьи. На открытии памятника «царю-батюшке» присутствовал и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, «друг Путина и сторонник имперского расширения России в Крыму и Донбассе», и государственное телевидение.
«Акцент, таким образом, ставится на сильном правителе, который расширил свою страну. Это вполне в духе нового почитания Сталина. В последние годы советский диктатор также приобретал все больше значения».
При Сталине культовым советским режиссером Сергеем Эйзенштейном был снят фильм «Иван Грозный», однако показывали только первую часть фильма о становлении царя и тогдашней России. «Вторую часть о страшных сторонах царя Сталин запретил. Канонизируя царя сегодня, Кремль в своем отношении к истории встает на сторону Сталина», — заключает Handelsblatt.
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