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«Хрущева ушли, Брежнев пришел». Издана книга про «дворцовый переворот»
Сергей Никитин, argumenti.ru   
22 Февраля 2020 г.
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Власть в России и СССР редко переходила от правителя к правителю без эксцессов. С вершин русские «вожди» обычно уходили либо в опалу, либо в могилу. Похоже, в новейшей истории Путин первый, кому держава досталась без боя. Одному из таких дворцовых переворотов, определившему ход русской истории почти на четверть века, посвящена книга журналиста и историка Леонида Млечина «Как Брежнев сменил Хрущёва...».

«Хрущева ушли, Брежнев пришел». Как это было?

Дворцовый переворот

История смещения генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва с должности лучше всех остальных случаев передела власти в СССР подходит под определение «дворцовый переворот». Сам он, конечно, получил главный пост тоже в результате партийной борьбы и интриг. Но всё же есть большая разница. Скончавшийся «отец народов» оставил трон пустым. И схватка, короткая и жестокая, состоялась за то, кто на него влезет. Война за власть Горбачёва и Ельцина, по сути, представляла собой кровавую «зарубу» двух властолюбивых, циничных и беспринципных волков за право называться самым властолюбивым, циничным и беспринципным.

В случае же с «повелителем кукурузы» дело обстояло иначе. Всё то время, пока товарищи по партии плели кружева заговора против Хрущёва, он оставался на своём посту и обладал абсолютной полнотой власти. Поэтому любая утечка или малейший неверный шаг заговорщиков грозил им самыми суровыми последствиями.

История того переворота не является секретной. О ней написано множество статей, книг, снято немало документальных и даже художественных фильмов, например, такая известная картина, как «Серые волки». И всё же в этой истории остаётся масса белых пятен, которые взялся заполнить Леонид Млечин.

Автор книги «Как Брежнев сменил Хрущёва. Тайная история дворцового переворота» скрупулёзно, по пунктам разбирает события тех дней, приведшие к вершинам власти весёлого, добродушного рубаху-парня, которого заговорщики не воспринимали всерьёз и ставили как временную фигуру, которую, если что, не жалко отдать в жертву. Звали его, как вы знаете, Леонид Ильич Брежнев. Человек, не просто задержавшийся на престоле, но и пересидевший на нём всех, кто ставил его туда «болванчиком». Человек, с именем которого связывается не период, а эпоха.

Леонид Брежнев

Сложная фигура

Но, если вы думаете, что книга ограничивается хронологией и описанием самого «партийного» дворцового переворота, вы ошибаетесь. Этот солидный 500-страничный труд включает в себя глубокий анализ и причин, приведших к смещению Хрущёва, и особенностей его личности, и обстановки на тот момент в стране и истеблишменте. Да и в мире. В какой-то момент методы правления Никиты Сергеевича стали просто опасными.

«Что ж Хрущёв? — писал знаменитый режиссёр Михаил Ромм. — Что-то было в нём очень человечное и даже приятное. Но вот в качестве хозяина страны он был, пожалуй, чересчур широк. Эдак, пожалуй, ведь и разорить целую Россию можно. В какой-то момент отказали у него все тормоза, все решительно. Такая у него свобода наступила, такое отсутствие каких бы то ни было стеснений, что, очевидно, это состояние стало опасным — опасным для всего человечества».

Кстати, фигуру Хрущёва автор оценивает далеко не так однозначно, как это принято делать. В его глазах это отнюдь не карикатурная, а сложная, многогранная натура и во многом симпатичная.

«Хрущёв дал стране надежду... Исчез страх, сковывавший страну, и она двинулась вперёд. Оттепель — время бурного расцвета литературы, искусства, кинематографа, науки.

Большей частью соотечественники несправедливы к Никите Сергеевичу. Хрущёв представляется сумасбродом, человеком неуравновешенным, неспособным справиться с эмоциями. Но это поверхностное впечатление. Его ближайшие помощники знали, что Хрущёв держал себя в руках, а если демонстрировал ярость и гнев, то это был обдуманный жест.

Единоличную власть он рассматривал как инструмент улучшения жизни людей. Выпустил невинно осуждённых из лагерей не ради славы, а потому что считал: их посадили беззаконно. Как только стал хозяином партии, взялся вытащить деревню из нищеты, в которую её загнали при Сталине. Колхозная система, выжимание из деревни всех соков, уничтожение биологической науки привели к невероятному отставанию агропромышленного комплекса... Страна не могла прокормить себя».

Никита Хрущев

Эти сложнейшие проблемы стояли перед Хрущёвым. И он их решал.

В основу этой книги положены воспоминания непосредственных участников событий и тех, кто это наблюдал, так сказать, с близкого расстояния. Это придаёт ей особую ценность и достоверность.

Бывший первый секретарь Московского горкома партии, председатель КГБ, заместитель председателя Совета министров России, заведующий отделом ЦК КПСС, председатель Гостелерадио, начальник 4‑го Главного управления при Министерстве здравоохранения СССР... Ключевые фигуры острейшей борьбы за власть, которая осенью 1964 года развернулась в Кремле и закончилась сменой высшего руководства партии и государства.

Речь в книге, конечно же, не только о Хрущёве, но и о сменившем его в октябре 1964 года Брежневе. И здесь приведены прежде неизвестные материалы о нём, его семье, о периоде его правления и его последствиях.

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    Власть в России и СССР редко переходила от правителя к правителю без эксцессов. С вершин русские «вожди» обычно уходили либо в опалу, либо в могилу. Похоже, в новейшей истории Путин первый, кому держава досталась без боя. Одному из таких дворцовых переворотов, определившему ход русской истории почти на четверть века, посвящена книга журналиста и историка Леонида Млечина «Как Брежнев сменил Хрущёва...».
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