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"Стало можно"? Вопросы на пенсионный референдум посыпались как из ведра!
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
10 Августа 2018 г.
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Центризбирком 10 августа проверит на соответствие законодательству еще два варианта вопроса по поводу повышения пенсионного возраста - для возможного вынесения на всероссийский референдум. Информация об этом обнаружена в проекте повестки заседания на сегодня, 10 августа. Напомним, накануне ЦИК счел возможным вынести на референдум уже целых три варианта вопроса о "пенсионной повышке"... Да и вообще, складывается впечатление, что власти решили проявить (вдруг) максимум мягкости в скандальном вопросе.

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В частности, напомним, Госдума (накануне принявшая сырой и возмущающий население и экспертов законопроект в первом чтении) заявила, что к дальнейшему обсуждению темы повышения пенсионного возраста будут допущены с альтернативными мнениями общественники. Тамошний спикер Вячеслав Володин (естественно, "единоросс") сказал, что теперь более половины участников слушаний 21 августа будут представлены членами общественных организаций, экспертами, деловым сообществом, представителями регионов.

И вот - новости из ЦИК под руководством Эллы Панфиловой: свои варианты вопроса (т.е. плюс два к трем уже согласованным) предложили областные подгруппы инициативных групп из Нижегородской и Вологодской областей. Заявки о регистрации они подали в региональные избиркомы 7 и 8 августа соответственно.

Накануне он же признал соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами. В частности, Центризбирком признал соответствующим требованиям закона вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». Также одобрен вопрос Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы (от партии КПРФ): «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?». Соответствующим законодательству признали и вопрос инициативной группы из Московской области: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Итак, ура-ура, "стало можно"? Можно сказать и так, но вот какая штука: действительно "спуская пар" и не допуская массовых волнений (а то и какой-нибудь "цветной революции", храни нас Господь), власти вполне могут организовать... банальное забалтывание темы.

Напомним, чтобы референдум состоялся - надо не только собрать подписи (не меньше двух миллионов за формулировку). Нужно - соблюсти массу юридических нюансов (подробнее - по ссылке).  Например, нужно, чтобы в каждом субъекте федерации - "не пересекались" разные инициативные группы (т.е. каждая область, край или республика поддерживали бы вынесение на референдум одной какой-то формулировки).

Казалось бы - "надо договариваться", ведь в конце концов - какая разница, чья формулировка будет побеждать? Главное - остановить антинародную бестолковщину (уже большинству ясно, что проблемы ПФР надо решать за счет повышения эффективности экономики, а не путем выдаивания копеек из не очень-то здорового и долгоживущего населения)...

Ха! А вы - пробовали о чем-либо с кем-либо договориться в России (если речь идет не о выполнении грозной команды из Кремля)? В том-то и дело, что право на референдум - вполне может быть получено, а референдум провести попросту не удастся. Будут конкурировать формулировки (уже целых пять! а будет пятнадцать!). Будут конкурировать лидеры - каждый со своими амбициями... Среди этих лидеров наверняка окажутся принципиально несговорчивые - "засланные казачки", чья задача максимально затруднить процесс реализации народного волеизъявления (вы, скажем, верите - что на президентских выборах в России в апреле этого года все восемь кандидатов честно боролись за собственную победу, а не оттягивали голоса недовольных-брюзжащих?)

Так что все будет очень непросто... но хотя бы интересно. Будем наблюдать.

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