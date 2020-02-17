Путин и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе. Что нового?

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону грядущий саммит в «нормандском формате».
Как сообщает пресс-служба украинского президента, лидеры обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на встрече 9 декабря. Они сошлись во мнении о том, что для прогресса нужно активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске.
Также стороны поговорили о процессе освобождения удерживаемых лиц в Донбассе, Крыму и на территории РФ.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что пока никаких договоренностей о новых переговорах глав двух стран нет. До этого президенты встречались 9 декабря в Париже в рамках «нормандского формата».
Пресс-служба Кремля заостряет внимание на позиции Путина:
«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности», — отмечается в сообщении.
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Очередной саммит «нормандской четверки» должен пройти в апреле. Надо полагать, что на нем действительно будет остро обсуждаться противоречивая позиция Киева:
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«Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского — особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона были без какого-либо «особого статуса», — приводит слова Корниенко «Интерфакс-Украина».
Он также напомнил, что Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» до конца текущего года, а для продолжения работы над новой редакцией закона парламент «ждет сигнала от президента».
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