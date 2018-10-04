"Пенсионная повышка" принята. Теперь самое время — спорить о терминах

«Пенсия по старости» — это классическая формулировка и менять ее не планируется, заявил глава Минтруда Максим Топилин. Теперь, видимо, после того как "пенсионная повышка" прошла через обе палаты парламента и подписана президентом - самое время заняться любимым занятием российского начальства: поспорить о терминах...

По его словам, формулировка в пенсионных вопросах — не самое главное ни с точки зрения людей, ни с точки зрения законодательства. В интервью РИА Новости Топилин отметил, что «пенсия по старости» соответствует тому, что человек «фактически теряет трудоспособность». «Не по возрасту, а в связи с тем, что достигается средний возраст, когда человек не может работать в среднем. Это все соответствует международным стандартам», — добавил Топилин. Менять в министерстве здесь ничего не собираются.

Ранее на одном из совещаний с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, его спросили, возможно ли заменить формулировку «пенсия по старости» на «пенсия по возрасту». Премьер ответил, что это можно будет рассмотреть как «третьестепенную меру».

Напомним, в России принята пенсионная реформа, основное в которой — повышение пенсионного возраста для женщин и мужчин на 5 лет (до 60-ти 65-ли лет соответственно). Реформа вызвала бурю возмущения как среди общественности, так и у многих экспертов - но "начальство" оказалось непреклонным.

По инф. rosbalt.ru

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