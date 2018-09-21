"Пенсионная повышка" движется ко второму чтению. Страсти не утихают

Партия власти изо всех сил пытается сгладить негатив от повышения пенсионного возраста, но ее действия пока вызывают лишь обратный эффект. Депутаты Госдумы готовятся к рассмотрению на следующей неделе, 26 сентября, во втором чтении крайне непопулярного законопроекта о повышении пенсионного возраста. Напомним, что главной поправкой, призванной хоть как-то смягчить социальное недовольство, станет понижение срока выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет.

Поправка, как известно, исходила от президента, от которого в этом плане явно ожидали намного большего. Между тем, пресловутая пенсионная реформа серьезно обрушила рейтинги власти — по всей стране прошли и намечаются все новые протестные акции, «Единой России» с трудом удалось удержать монополию в региональных заксобраниях по итогам прошедших выборов, а губернаторские кампании в некоторых субъектах РФ и вовсе принесли неожиданные сюрпризы в виде вторых туров и даже отмену результатов голосования в Приморье.

На этом фоне депутаты из «Единой России» отчаянно пытаются сгладить негатив от предстоящего повышения пенсионного возраста, но любые потуги в этом направлении пока вызывают лишь обратный эффект. Так, в четверг парламентарии одобрили во втором чтении президентский законопроект об уголовном наказании за увольнение лиц предпенсионного возраста, то есть женщин и мужчин после 55 и 60 лет соответственно. Как и случается с проектами, исходящими от главы государства, документ при его доработке ко второму чтению (когда должны вноситься основные поправки) остался в неизменном виде.

Между тем, при его обсуждении в первом чтении депутаты из оппозиционных фракций (в частности, КПРФ) указывали, что введение уголовной ответственности для работодателей только усложнит обстановку на рынке труда. Во избежание возможных проблем они будут стараться избавиться от предпенсионеров задолго до наступления заветного возраста или вынуждать их работать не в штате. Сами же предпенсионеры вряд ли смогут привлечь работодателя к ответственности, так как доказать в суде факт трудовой дискриминации по возрасту будет тяжело.

В итоге перспектива оказаться без средств к существованию за пять лет до пенсии может оказаться реальной для многих российских граждан. Но депутаты, судя по всему, решили, что в таком случае заботу о безработных должно взять на себя не государство, а их родственники. Именно так, похоже, следует понимать внесенные в Госдуму на этой неделе два законопроекта, по которым «лицам предпенсионного возраста» предлагается гарантировать выплату алиментов по нетрудоспособности и обязательную долю в наследстве (инициаторами стали два депутата из «Единой России» — Павел Крашенинников и Андрей Макаров).

На этом законотворческий фонтан единороссов не иссяк, и уже в четверг они проголосовали за принятие в первом чтении еще одного законопроекта из «пенсионной» серии, обязующего отдавать конфискованные у коррупционеров средства в Пенсионный фонд. Как следует из документа, деньги начнут перечислять с начала 2019 года и направлять на выплату страховых пенсий.

В Федеральном казначействе подсчитали, что в ближайшие шесть лет из этого источника пенсионерам может перепасть до 1,8 млрд рублей. «Но сумма условная, ведь никто не может предсказать, сколько денег будет конфисковано», — объяснил на заседании Госдумы единоросс Андрей Исаев. По его словам, важен сам принцип, когда «украденные у общества деньги будут тратить на решение социальных проблем».

Но скептически настроенные депутаты подсчитали, что Пенсионный фонд этих денег даже не заметит. С учетом того, что бюджет самого фонда ежегодно составляет несколько триллионов рублей, речь идет о его дополнительном наполнении в размере «четырех тысячных процента». «К тому же в УК уже прописаны все процедуры, куда и как распределяются конфискованные средства — все они обязаны перечисляться в федеральный бюджет, а не в какие-то там фонды», — заметил коммунист Валентин Шурчанов.

В ходе дискуссии также выяснилось, что изъятые у коррупционеров деньги будут лежать мертвым грузом и не смогут использоваться для дополнительной индексации пенсии сверх той суммы, что уже зафиксирована на ближайшие пять лет. По этой причине либерал-демократ Ярослав Нилов предложил их «зарезервировать», чтобы «потом пустить на рост пенсий и вернуться к вопросу индексации выплат, в том числе работающим пенсионерам». «Иначе эти деньги будут только помогать пересматривать параметры бюджета и снижать объем трансфертов Пенсионному фонду», — опасается депутат.

Вместо этого народные избранники предложили подумать над изъятием средств у олигархов, которые вывезли богатства за рубеж. «Если бы забрали эти деньги, тогда мы там имели бы сразу где-то 40-50 трлн рублей. Вот тогда Пенсионный фонд и казна действительно бы зацвели, и мы бы построили социально справедливое общество», — сказал коммунист Шурчанов.

А иначе, по мнению оппозиции, единороссы предлагают «чистый пиар», который «все равно, что мертвому припарка» и проблемы пенсионеров не решит. «Сначала создали проблему — решили повысить пенсионный возраст, а теперь пытаетесь героически разгрести завалы», — обвинил единороссов «эсер» Олег Нилов.

Он же в очередной раз предложил ввести в России прогрессивный подоходный налог. «Но президент же сказал, что если ввести такой налог, то это всего 120 млрд рублей, которых хватит на шесть дней, а ваших 1,8 млрд рублей хватит на один час. Так что же мы тратим времени на то, чего хватит всего на один час?», — недоумевал депутат.

«Ваш закон — шумовая завеса для неправедных решений», — поддержал Нилова и коммунист Николай Коломейцев. В ответ Исаев сказал, что «главное — продемонстрировать политическую волю парламента».

Кроме того, голосами «Единой России» в четверг Госдума без затруднений расформировала антикоррупционную комиссию Натальи Поклонской и объединила ее с комиссией по мандатным вопросам и депутатской этике. При этом злые языки утверждают, что Поклонская поплатилась за то, что оказалась единственным депутатом из «Единой России», которая осмелилась проголосовать против принятия закона о повышении пенсионного возраста.

По инф. rosbalt.ru

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