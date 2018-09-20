"Недопенсионерам" защитят еще и долю в наследстве, спасибо за заботу

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий за лицами предпенсионного возраста право на обязательную долю в наследстве. При том, что это право, в целом, конечно же справедливо - надо признать: делается очередной формальный "подарок" тем, кого государство оставляет перед необходимостью выживания в ходе "пенсионной повышки".

По действующему закону, правом на обязательную долю при разделе наследства независимо от содержания завещания обладают несовершеннолетние дети наследодателя, его супруг и родители, а также иждивенцы. При этом претендовать на обязательную долю такие наследники могут, будучи нетрудоспособными.

К нетрудоспособным относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, отмечается в пояснительной записке к проекту, внесенному в Госдуму депутатами Павлом Крашенинниковым и Андреем Макаровым.

С учетом предстоящего повышения пенсионного возраста законопроектом предлагается сохранить право женщин и мужчин, достигших 55-ти и 60-ти лет соответственно, на получение обязательной доли в наследстве.

Как уже говорилось, государство нынче снимает с себя ответственность за тех, кто в результате реформы рискует остаться и без работы, и без пенсии - и потому всячески подчеркивает свою "заботу" о правах пожилых людей перед лицом родственников: сначала лишний раз закрепили право на алименты, а теперь вот и до права на участие в разделе имущества умершей родни дело дошло. Хотя эти права - само собой разумеются, они существовали всегда: и по гражданскому кодексу, и по моральным принципам...

По инф. rosbalt.ru

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