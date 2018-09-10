Итоги 9 сентября: фактор "пенсионной повышки" не мог не сказаться на популярности "партии власти"

Жители Хакасии не смогли избрать главы региона в первом туре, второй может пройти через две недели. На первом месте в этой сибирской республике оказался кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Это не единственная тревожная для власти новость с прошедших в минувшее воскресенье в России региональных выборов. Не сказать, что произошла прямо-таки революция, но "официальная оппозиция" во многих местах ощутимо улучшила свои позиции - а "партия власти" (как принято называть "Единую Россию") испытывает проблемы. Главным фактором в измнении симпатий избирателей стало отношение политиков к объявленному минувшим летом повышению пенсионного возраста.

В единый день голосования 9 сентября в РФ прошли прямые выборы глав 22 регионов, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тыс. выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырех субъектах РФ.

Что до упоминавшейся выше Хакасии, то за оппозиционера, по предварительным данным избирательной комиссии по региону, проголосовали 44,91%. И.о. главы республики Виктор Зимин, выдвинутый «Единой Россией», получил 32,31%. Эсер Андрей Филягин набрал 11,25%, Александр Мяхар из Партии роста — 6,6%.

А в Приморье кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко, который прошел во второй тур выборов главы региона, считает, что жители края проголосовали за него, потому что он выступает против повышения пенсионного возраста. «Я родился и вырос в Приморском крае, меня здесь многие знают. Также сыграла роль федеральная повестка, пенсионная реформа, я с самого начала выступал против нее и, думаю, люди меня услышали и поддержали», — сказал Ищенко, ставший на выборах вторым (врио губернатора края Андрей Тарасенко получил 46,57% голосов, тогда как Ищенко набрал 24,64%. Второй тур выборов пройдет в одно из трех воскресений до конца сентября).

И еще о предварительных итогах выборов:

По итогам обработки 99% избирательных бюллетеней Сергей Собянин получил 70,02% голосов москвичей на выборах мэра столицы. Данные об этом привели в Мосгоризбиркоме. При этом итоговая явка москвичей на выборы составила 30,89%. Второе место с результатом в 11,44% занимает бывший депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый на выборы мэры Москвы от КПРФ. Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов набрал 7,06% голосов избирателей, а депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин — 6,76% и 1,87% голосов соответственно.

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Во Владимирской области ни один из четырех кандидатов на смог собрать большинство голосов (50% + 1 голос). Занимающая пост главы региона с 2013 года Светлана Орлова («Единая Россия») набрала 36,34%, на втором месте жириновец Владимир Сипягин — 31,38%, на третьем — эсер Сергей Бирюков — 17,42%. Кандидат от «Патриотов России» Сергей Глумов имее 6,79%.

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Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье выборах главы Подмосковья. Воробьев набрал 62,52% голосов жителей Подмосковья. Иными словами, на выборах поддержанного существующей "вертикалью власти" кандидата поддержали 1 млн 338 тыс. 29 человек. Второе место на выборах получил кандидат от КПРФ Константин Черемисов с результатом в 12,99%. На третьем месте оказалась Лилия Белова от «Альянса зеленых» с результатом в 7,51% избирателей.

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Губернатором Красноярского края стал временный глава региона Александр Усс. По итогам подсчета 100% бюллетеней у кандидата-единоросса 60,19%, заявили в местном избиркоме. ЛДПРовец Егор Бондаренко на втором месте с 23,34% голосов. Третий — эсер Александр Лымпио, за которого отдали голоса 12,32% избирателей.

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Единоросс Василий Орлов сохранил пост губернатора Приамурья. Региональный избирком после обработки 99% протоколов заявил, что у врио 55,81%. 26,42% набрала кандидат от КПРФ Татьяна Ракутина. Третье и четвертое места у Сергея Левицкого из «Справедливой России» и Натальи Глазковой (партия «За женщин России») - 7,89% и 5,85% соответственно.

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Президент РФ Владимир Путин считает, что избирательная кампания прошла достойно и без серьезных нарушений.

«В целом избирательная кампания прошла у нас достойно, с высокой достаточно явкой избирателей, организованно, с минимальными нарушениями, никаких серьезных нарушений до сих пор не зафиксировано», — высказался Путин на заседании президиума Госсовета.

«Наверняка шероховатости какие-то были, с этим, безусловно, нужно разбираться, и будем это делать», — добавил он, сообщает РИА Новости.

По инф. rosbalt.ru

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