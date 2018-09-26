Опрос: кто должен заботиться о пожилых? Чем старше — тем больше надежды на государство

Почти две трети — 62% — опрошенных «Левада-центром» россиян считают, что заботиться о пожилых людях (старше 55-ти лет), должно государство. Напомним, что тема остро актуальна в связи с принимаемыми властями страны изменениями в пенсионное законодательство (повышение возраста выхода на пенсию и другие нюансы).

Причем среди респондентов старше 55-ти лет это мнение разделяют 67%. В возрастной группе 18-24 года так считают 50%. В группе 25-39 лет такой точки зрения придерживаются 59% респондентов, а среди опрошенных возрастной группы 40-54 лет — 63%.

28% респондентов считают, что заботу о пожилых людях должны проявлять семьи, родственники и друзья. В группе 18-24 года так считают 38%, 25-29 лет — 30%, 40-53 лет — 28%, а среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше — 24%.

Всего 4% заявили, что заботиться о пожилых должны частные медицинские учреждения, еще 2% полагают, что это задача общественных некоммерческих благотворительных организаций. Менее 1% всех респондентов считают, что это задача религиозных организаций, передает «Интерфакс».

Также выяснилось, что в возрастной группе от 55 лет и старше четверть опрошенных (суммарно) «иногда», «часто» или «очень часто» ощущают дефицит общения, в то время как среди 18-24-летних лишь 14% респондентов указали на эту проблему.

Недостаток общения приводит к тому, что пожилые люди чаще чувствуют себя изолированными и покинутыми, чем молодежь и люди среднего возраста. Так, среди респондентов старше 55 лет чувство покинутости и изолированности от социальной жизни «иногда», «часто» или «очень часто» ощущали 17% и 20% опрошенных соответственно, а среди лиц среднего возраста — почти вдвое меньше, отметили социологи.

По их оценкам, чувство изолированности у пожилых усиливается при изменении семейно-брачного статуса. Среди респондентов в возрасте 55 лет и старше, которые не состоят в брачных отношениях в силу разных причин (овдовели, развелись и т. п.), показатели социальной эксклюзии выше, чем среди респондентов этой же возрастной категории, но состоящих в браке или имеющих рядом близкого человека. Доля опрошенных, которые испытывают подобные настроения (от «иногда» до «очень часто»), среди одиноких пожилых россиян составляет порядка 25-27%, в то время как среди семейных пожилых таковых вдвое меньше (9-12%).

Опрос проведен 13—18 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов.

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По инф. rosbalt.ru

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