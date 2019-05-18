Оплата за тепло: "по справедливости", но... не меньше

Пенсионер отстоял свое право использовать тепловой счетчик, но меньше платить за отопление не стал, пишет «Российская газета»

80-летний калининградец Виктор Павлов живет в доме, где не во всех квартирах есть индивидуальные приборы учета тепла. Пенсионер несколько лет воевал с коммунальными службами за право платить за тепло по своему счетчику, а не по нормативам.

И добился своего. Жильцы дома перешли на прямые расчеты с поставщиком ресурсов. Параллельно в этом году вступили в силу обновленные "Правила предоставления коммунальных услуг". Там появилась отдельная формула для многоквартирных домов, в которых часть квартир оборудована счетчиками, а часть нет. Вот только из-за этих же правил жильцы, которые экономят ресурсы, начали больше платить за "общедомовое" тепло. В результате у некоторых владельцев счетчиков цифры в платежке даже подросли.

Не считались со счетчиком

Разобраться в том, как рассчитывается плата за отопление, весьма сложно. Хотя бы потому, что правила начисления платежей часто меняются. Но мы попробуем сделать это на примере конкретного дома, где живет Павлов. Речь идет о 60-квартирном здании, построенном в 2008 году. Техническая возможность установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) тепла есть во всех квартирах. В 42 квартирах такие счетчики установили сами жильцы. В остальных 18 решили обойтись без них.

- Раньше владельцы ИПУ платили за тепло столько, сколько потратили, - рассказывает Виктор Павлов. - Я живу в двухкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров, у меня выходило от 500 до 1500 рублей в месяц, в зависимости от времени года. Однако около шести лет назад всех соседей - и тех, кто экономил, и тех, кто не установил счетчик и топил батареи без остановки - уравняли.

Дело в том, что летом 2013 года вступила в силу новая редакция "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах". Правила дополнили пунктом 42 (1), который утверждал: "В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или нежилые помещения оборудованы ИПУ тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии". То есть даже если один ваш сосед не поставил счетчик или вывел действующий прибор из строя, ваши собственные счетчики коммунальщики тоже не принимали во внимание.

Платить по общим правилам обладателям ИПУ оказалось невыгодно. Им начали ежемесячно насчитывать за тепло по три-четыре тысячи рублей и больше. Однако владельцев счетчиков настораживали не только подросшие коммунальные платежи.

- Смущал сам подход, дискредитирующий идею энергосбережения и противоречащий ряду законов, - подчеркивает Виктор Иванович. - В том числе законам РФ "Об энергосбережении" и "О защите прав потребителей".

Хотели как лучше

Павлов не понаслышке знает, как важно экономить энергию. Он большую часть жизни проработал старшим механиком на плавучих базах и транспортных рефрижераторах, отвечая за работу сложнейших энергетических систем. Ходить в море он перестал всего несколько лет назад.

Виктор Иванович атаковал обращениями министерство регионального контроля Калининградской области, прокуратуру и управляющую компанию. Он пытался убедить, что тепло для жильцов его дома, оснащенного собственным тепловым пунктом, следует рассчитывать, исходя из пункта 54 "Правил предоставления коммунальных услуг". Не будем здесь цитировать этот пункт, достаточно запутанный и сложный для понимания. Скажем только, что правила русского языка действительно позволяют - при желании - трактовать его в пользу владельцев ИПУ, даже если не все квартиры дома оборудованы счетчиками.

Правда, ни управляющая компания, ни региональные чиновники не захотели толковать "Правила" так, как предлагал пенсионер. Зато произошло другое событие. Летом прошлого года Конституционный суд РФ рассмотрел иск жителя города Пушкино Московской области Сергея Деминца. Мужчина хотел доказать, что не должен нести дополнительные расходы из-за соседей, которые вывели из строя приборы учета.

Сергей живет в многоквартирном доме, сданном в эксплуатацию в конце 2015 года. В 17-этажке около 500 квартир, все были оснащены ИПУ тепловой энергии, а дом в целом - общедомовым счетчиком. Однако со временем часть собственников отказались от ИПУ. В результате управляющая компания изменила схему расчетов. Всем жильцам, в том числе владельцам действующих приборов учета, начали начислять плату исключительно по показаниям общедомового счетчика пропорционально площади квартиры.

То есть жильцы, которые экономят энергию, начали платить за тех, кто включает батареи на полную катушку. Деминец посчитал, что это несправедливо, и дошел до Конституционного суда. Тот согласился с доводами москвича. Суд рекомендовал правительству РФ предусмотреть порядок расчета платы за отопление по счетчикам в многоквартирных домах, где есть общедомовой прибор учета тепловой энергии, но не все квартиры оборудованы ИПУ тепла.

Получилось как всегда

1 января 2019 года такие поправки в "Правила предоставления коммунальных услуг" вступили в силу. В то же время Виктор Павлов организовал общедомовое собрание и убедил соседей перейти на прямые расчеты с теплоснабжающей организацией - районным водоканалом. И вот, наконец, коммунальщики запросили у жильцов дома показания счетчиков тепла.

Жильцы могут сами выбирать, как оплачивать общедомовые нужды - по формуле или по нормативам

- Я, с одной стороны, доволен, что наши приборы учета опять начали принимать во внимание, - говорит Виктор Павлов. - С другой стороны, новый порядок расчета, которого мы так ждали, все равно противоречит идее энергосбережения. Квартирам, где не установлены счетчики, теперь начисляют тепло на основании показаний индивидуальных приборов учета соседей. То есть все тепло в квартирах, где установлены ИПУ, делят на квадратные метры. И полученную цифру умножают на площадь квартир, где не установлены ИПУ. В результате люди, которые не экономят энергию, будут платить примерно столько же, сколько и люди, которые тепло экономят. А огромные общедомовые расходы, согласно новой формуле, делятся между нами "по-братски". Да, счетчики у нас заработали, но толку от них все равно нет никакого.

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На заметку

Специалисты калининградского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ рекомендуют всем проживающим в домах, частично оборудованных индивидуальными счетчиками, брать пример с Виктора Павлова: "Требуйте от ваших управляющих компаний начисления платы за тепло по показаниям ИПУ, ссылайтесь на поправки в ..Правила предоставления коммунальных услуг.., вступившие в силу в этом году. Если УК отказывается принимать в расчет ваши индивидуальные приборы учета, переходите на прямые договоры. Затем обязательно проведите собрание собственников и известите всех о вашем желании оплачивать ОДН по нормативу. Этот вопрос очень актуален для Калининградской области. Домов, где некоторые, но не все квартиры оборудованы ИПУ тепла, у нас сотни. Ежемесячная плата за тепло в таких домах может достигать семи-восьми тысяч рублей для обычных двух- или трехкомнатных квартир. Сейчас, с учетом долгожданных законодательных новшеств, счетчики действительно позволят вам экономить".

Комментарий специалиста

Директор некоммерческого регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Шерстюк уточняет: у жильцов домов, частично оборудованных счетчиками, есть возможность избежать огромных счетов за "общедомовое" тепло. С января 2017 года в федеральное законодательство были внесены очередные поправки, благодаря которым жильцы должны рассчитываться за общедомовые нужды (ОДН) только по нормативу. Если же расходы на ОДН оказываются больше, разницу должны оплачивать управляющие компании.

- Такая мера призвана стимулировать коммунальщиков заниматься энергосбережением, убеждать жильцов ставить ИПУ и экономить энергию, следить, чтобы не было потерь энергии, - поясняет Сергей Шерстюк. - Что касается домов, частично оборудованных индивидуальными тепловыми счетчиками, федеральное Министерство строительства и ЖКХ выпустило специальное разъяснение. Жильцы могут провести собрание и выбрать, как они будут оплачивать общедомовые нужды - по формуле или по нормативу, утвержденному правительством Калининградской области. Если выбрали норматив, копию решения собрания следует отправить в управляющую компанию, в министерство регионального контроля (надзора) и в ресурсоснабжающую организацию, если с ней заключен прямой договор. Дело в том, что сейчас калининградские управляющие компании пытаются всячески избежать ситуаций, при которых жильцы начинают оплачивать "общедомовое" тепло по нормативу. Ведь разница между реально потребленными ресурсами и нормативами ложится на УК. И у вас должны остаться на руках документы, доказывающие, что вы известили все стороны о своем выборе.

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