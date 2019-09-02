«Невысокое» поведение высокого лица: бразильцы извиняются перед Францией за своего президента

"Оскорбительные замечания главы бразильского государства о Брижит Макрон привели к тому, что французский президент выразил надежду, что "очень скоро у бразильского народа будет президент, поведение которого будет на высоте", - пишет издание Le Monde.
"Простите меня, простите меня тысячу раз", - бразильский писатель Пауло Коэльо извинился за оскорбления и крайне недипломатичные высказывания в адрес Франции со стороны своего президента Жаира Болсонару, связанные с пожарами в Амазонии. (Эммануэль Макрон назвал пожары в амазонских лесах катастрофой и предложил Бразилии помощь, Болсонару же расценил это как попытку колонизации. Позже Болсонару прокомментировал в Facebook коллаж, изображающий французского и бразильского президентов с женами, 66-летней Брижит и 37-летней Мишель. Картинку сопровождала подпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность". "Не унижай этого типа, хахахаха", - написал Болсонару. - Прим. ред.)
"В этом немного грустном видео я хочу извиниться перед моими французскими друзьями за возникший кризис, я бы даже сказал, за истерику Болсонару в отношении Франции, президента Франции, жены президента Франции", - заявил по-французски Пауло Коэльо в видеоролике, размещенном на его аккаунте в Twitter. "В Бразилии настало время тьмы, это пройдет, как проходит ночь (...), и я приношу вам свои извинения", - добавил он.
"Несмотря на то, что пылает Амазония, они не находят иного аргумента, кроме как оскорблять, отвергать, нести, что попало, лишь бы избежать выполнения своих обязанностей", - сказал писатель, говоря о бразильских лидерах. Пауло Коэльо - один из самых читаемых писателей в мире, продавший десятки миллионов экземпляров своего романа "Алхимик". Организация Объединенных Наций назначила его "посланником мира", он также основал Институт Пауло Коэльо в Рио-де-Жанейро, уполномоченный оказывать помощь бедным бразильцам и тем, кто подвергается дискриминации", - отмечает автор статьи.
"(...) В социальных сетях тысячи бразильцев также принесли свои "извинения" Брижит Макрон, нередко на французском языке, запустив в Twitter хэштег #DesculpaBrigitte (прости, Брижит), - передает Le Monde. - (...) "Нам стыдно за нашего президента", - подчеркивает один пользователь интернета. "Мой президент - идиот", - сетует другой. "Уверяю вас, что [он] не представляет бразильский народ, Бразилия лучше, чем Болсонару", - утверждает еще один пользователь Twitter. Другие подчеркивают значение франко-бразильской дружбы".
"(...) Высшим проявлением стало то, что одна бразильская ежедневная газета даже принесла свои извинения на первой полосе и на французском языке, отмечает издание Le Parisien. Там было написано "Прости, Брижит". По словам окружения жены президента, приведенным в Le Parisien, та была глубоко тронута этими сообщениями", - говорится в публикации.
Лидеры государств, конечно, тоже люди, но, совершая какие-либо действия или поступки, им стоит все-таки помнить, что они представляют не только себя, но также свой народ и свою страну. Позорить жителей своего государства, нарушая, как в данном случае, рамки приличия, не надо. И хорошо, что бразильцы подают президенту Болсонару пример разумности и приносят извинения французской стороне. Участвуют в этом и лучшие люди Бразилии, в частности всемирно известный писатель Пауло Коэльо, который тысячу раз просил его простить. И все это абсолютно нормально, ведь главы государств получают свои высокие посты благодаря тому, что их выбираем мы. И значит, мы тоже должны быть ответственны за своих президентов.
Кстати, на сайте «Мои года» можно прочитать о том, считают ли себя россияне ответственными за действия своего правительства. Это уже касается нас, интересно узнать, правда ведь?
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