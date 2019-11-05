Неожиданно: вера в «силы добра и зла» — способствует болезням?

"Забудьте о деньгах. Как утверждает новое исследование, "корень зла" - или, как минимум, вера в него - таится в социальных механизмах защиты от распространения болезней", - сообщает Daily Mail.
"Нравственный витализм - философия, согласно которой добро и зло являются реальными силами, влияющими на людей и события (...)", - поясняет автор статьи.
"(...) Психолог Брок Бастиан из Университета Мельбурна в Австралии вместе с коллегами опросил 3140 человек из 28 стран по всей Америке, Австралии, Азии и Европе об их взглядах относительно духовных сил добра и зла (...)", - говорится в статье. - Они обнаружили связь между странами, где подобные убеждения были более ярко выраженными, и теми, где исторически прослеживался высокий уровень заболеваний".
"К примеру, жители Китая, Индонезии и Турции демонстрировали высокий уровень веры в моральный витализм и эти же страны имели существенную историю заболеваемости, в то время как Германия, Швейцария и Финляндия в меньшей степени верили в силы добра и зла, а их история заболеваемости была относительно меньшей", - сообщается в статье.
"Однако были и исключения, - признает газета. - Так, в Бразилии высокая распространенность заболеваний, но при этом относительно слабая вера в силы зла. В то же время участники исследования из США, где исторически случалось мало эпидемий, с большей вероятностью демонстрировали веру в моральный витализм".
"(...) Возможно, моральный витализм сформировался, когда люди пытались объяснить распространение заболеваний, и сохранился потому, что он давал адаптивное преимущество группам, которым угрожали инфекции (...)", - приводит издание слова исследователей.
"(...) Исследователи обнаружили, что результаты их работы подкрепляются данными прошлых исследований, в фокусе которых находилась вера в существование дурного глаза, злых ведьм, которые служили связующим звеном между злом и дьяволом", - указывает газета. - Исследователи также отметили, что консервативные идеологии чаще преобладают в странах с исторически большим бременем болезней (...)", - подчеркивается в публикации.
Интересные исследования ученых, в том числе и связанные с психологией, открывают людям новый взгляд на самих себя. Некоторые результаты работы мужей науки можно и в обычной жизни применить. Например, стать более оптимистичными, чтобы улучшить свое здоровье. Или имея цель прожить как можно дольше – учиться смотреть на мир с улыбкой.
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